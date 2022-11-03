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Борьба с "воровским миром" в Грузии: задержаны четыре человека

Борьба с "воровским миром" в Грузии: задержаны четыре человека

Обвинения заочно были предъявлены 45-летнему "вору в законе" по кличке Бончо 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали четырех человек, причастных к воровскому сообществу, а двум обвинения предъявлены заочно, говорится в сообщении на сайте ведомства.Аресты были произведены на основании решения судьи в Тбилиси, а также в регионах Квемо Картли, Самегрело - Земо Сванети и в Аджарии. Трое из задержанных были ранее судимы и отбывали срок наказания условно.Обвинения заочно были предъявлены 45-летнему вору в законе по кличке "Бончо" и 48-летнему мужчине.Следствие установило, что указанные лица принимали активное участие в деятельности "воровского сообщества", и для личной выгоды принимали участие в разрешении личных конфликтов или финансовых споров.Гражданин России приговорен в Грузии к 8 годам за членство в "воровском мире">>Для решения вопросов по "воровским правилам" обвиняемые связывались с криминальными авторитетами, а также с грузинскими ворами в законе за границей, в том числе с Миндией Лавасоглы, Аслоном Кобуладзе по кличке "Бабу" и получили от них указания.По данным следствия, вор в законе по кличке "Бончо" с целью получения имущественных выгод использовал свое криминальное влияние для управления и организации проживающих в Грузии людей, поддерживающих деятельность воровского сообщества.В частности, с помощью обвиняемых "Бончо" связывался с одним гражданином, от которого пытались вымогать сумму, которую тот взял в долг от грузинского бизнесмена. Речь идет о 55 тысячах лари (примерно 20 тысяч долларов). В противном случае ему угрожали убийством членов его семьи.Следствие ведется по нескольким статья УК Грузии. Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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