https://sputnik-georgia.ru/20221103/glava-gruzinskoy-mechty-rezko-otvetil-na-zayavlenie-posolstva-ssha-271899366.html

Глава "Грузинской мечты" резко ответил на заявление посольства США

Глава "Грузинской мечты" резко ответил на заявление посольства США

Партнеры Грузии должны одинокаво уважать верховенство закона, независимость суда как в своей стране, так и в другой, подчеркнул политик 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T16:16+0400

2022-11-03T16:16+0400

2022-11-03T17:05+0400

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ираклий кобахидзе

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ника гварамия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Заявление посольства США в Грузии по делу гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия является прямым вмешательством в независимость суда, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Тбилисский апелляционный суд в среду оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к 3,5 года тюрьмы за злоупотребление полномочиями. В тот же день посольства США в Грузии распространило заявлении, в котором еще раз выразила свою глубокую обеспокоенность в связи с решение суда.Партнеры Грузии должны одинокого оберегать верховенство закона, независимость суда как в своей стране, так и в другой, подчеркнул он."Это единственная оценка, которую я могу сделать. Мы иначе относимся к независимости суда и к верховенству закона", - отметил Кобахидзе.В заявлении США в Грузии отмечено, что ряд международных и грузинских правозащитников с самого начала поднимали серьезные вопросы по этому делу, в том числе о сроках и обвинениях, а также об осуждении и приговоре. В дипломатическом ведомстве отметили, что даже восприятие выборочного расследования, уголовного преследования и приговора ослабляет доверие общества в отношении правоохранительных органов, судов и самой власти.Оппозиция спекулирует делом Гварамия – Кобахидзе>>Между тем, представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз внимательно следит за делом Гварамия. Евросоюз не комментирует состав индивидуальных дел, однако еще раз отмечает, что по этому делу были подняты вопросы, в том числе со стороны Народного защитника.Ранее лидеры ряда оппозиционных партий, в том числе председатель крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия, призвали президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться конституционным правом и помиловать Гварамия. Сама Зурабишвили пока не стала комментировать вопрос и ушла от ответа.В правящей партии не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Детали делаДело касается событий до июля 2019 года, когда Гварамия занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного, "Рустави 2". В июле 2019 года телеканал сменил владельцев.Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала.С января по август 2015 года Гварамия требовал от "Интер медиа плюс" 90-95% дохода от проданного рекламного времени, а после того, как 5 августа Халваши заявил о своих правах на телеканал, от "Интер медиа плюс" начали требовать лишь минимально необходимые для существования "Рустави 2" суммы.В результате доход "Рустави 2" от аналогичных услуг в 2015 году оказался на 6 763 509 лари меньше, чем годом ранее.Согласно второму эпизоду дела, в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре Порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2".Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра Порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, посольство сша в грузии, политика, ника гварамия