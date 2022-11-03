https://sputnik-georgia.ru/20221103/grazhdane-rossii-v-gruzii---novaya-statistika-271910484.html

Граждане России в Грузии - новая статистика

Граждане России в Грузии - новая статистика

По данным МВД Грузии, с 1 января по 30 сентября в страну въехали и оставались 112 733 гражданина России 03.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. В период с 1 марта по 12 октября квартирами в Грузии обзавелись около 2,6 тысячи граждан России.Согласно сообщению телеканала "Мтавари архи" со ссылкой на данные Агентства гражданского реестра, с 1 марта по 12 октября 2 585 граждан России приобрели в Грузии 2 964 квартиры общей площадью 189,1 тысячи квадратных метров.Кроме того, в указанный период 252 гражданина России приобрели в Грузии 249 земельных участков общей площадью 37,9 гектара. При этом 61 участок – просто земля, 188 участков – земля с постройками.Число посетивших Грузию иностранцев в октябре выросло в два раза >>Известно также что граждане России в период с 1 марта по 12 октября зарегистрировали в Грузии 711 юридических лиц, еще 9 789 россиян получили в Грузии статус индивидуального предпринимателя.Также издание со ссылкой на Минтруда Грузии сообщает, что в период с 1 января по 1 августа в Грузии работу нашли 1 493 иностранца, из них 977 – граждане России.Всего же по данным МВД Грузии с 1 января по 30 сентября в страну въехали и оставались 112 733 гражданина России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, туризм, россия, национальное агентство публичного реестра