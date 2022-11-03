https://sputnik-georgia.ru/20221103/chislo-posetivshikh-gruziyu-inostrantse-v-oktyabre-vyroslo-v-dva-raza-271898074.html

Число посетивших Грузию иностранце в октябре выросло в два раза

Число посетивших Грузию иностранце в октябре выросло в два раза

За десять месяцев Грузию посетило 4,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-октябре 2021 года 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T15:51+0400

2022-11-03T15:51+0400

2022-11-03T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в октябре 2022 года выросло на 125,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.Грузия в октябре приняла 498,5 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 63,7%.По данным ведомства, из общего числа визитов, 344,6 тысячи были туристическими, что на 82,6% больше, чем в сентябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 78,5%.В целом за десять месяцев Грузию посетило 4,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-октябре 2021 года. Показатели восстановлены на 54,8% по сравнению с периодом до пандемии.Грузия заработала на туризме 2,5 миллиарда долларов: новая статистика >>Из общего числа визитов с начала года более трех миллионов были туристическими, что на 137,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузия восстановила показатели 2019 года на 68,8%.Роль туризмаДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла более 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.2019 год завершился для грузинского туризма рекордными успехами – страну посетило более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Зурабишвили заявила о важности развития инклюзивного туризма >>Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные.Как результат, с 2021 году началось активное восстановление – в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%.Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.Доходы Грузии от международных путешественников за девять месяцев 2022 года составили 2,5 миллиарда долларов, что в три раза превышает аналогичные данные 2021 года. Кроме того, доходы восстановлены на 97,5% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, туризм, новости, национальная администрация туризма грузии, статистика