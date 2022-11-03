https://sputnik-georgia.ru/20221103/kogda-ozhidat-pika-virusov-grippa-v-gruzii-271795471.html
Когда ожидать пика вирусов гриппа в Грузии?
Когда ожидать пика вирусов гриппа в Грузии?
На данном этапе в стране циркулируют не вирусы гриппа, а сезонные инфекции, отметил специалист 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T07:31+0400
2022-11-03T07:31+0400
2022-11-03T07:31+0400
грузия
общество
новости
иване чхаидзе
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузинские медики ожидают появления случаев вируса гриппа в стране с ноября, а на декабрь-январь придется пик распространения данного заболевания, сообщил меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.По словам Чхаидзе, в октябре в Грузии было зафиксировано всего два случая вируса гриппа.Как отметил специалист, на данном этапе в стране циркулируют не вирусы гриппа, а сезонные инфекции. Чхаидзе также рассказал, что в Грузии определяют типы вируса гриппа. Лабораторные исследования показали, что в Грузии в октябре был зафиксирован вирус гриппа типа H1N1 (так называемый "свиной грипп"), а в остальных случаях в этом году в стране выявляли N3N2 (так называемый гонконгский вирус)."В ближайшее время ожидается циркуляция двух типов вируса гриппа – это вирус гонконгского типа N3N2 и пандемического свиного гриппа 2009 года", – заявил Чхаидзе."Сезон гриппа будет сложным" – медики советуют жителям Грузии вакцинироваться>>>Медик еще раз призвал всех к вакцинации против гриппа.Прививки от гриппаС 21 сентября в Грузии началась вакцинация против вируса гриппа. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Сделать вакцину против гриппа в Грузии бесплатно могут лица больные диабетом, лица, находящийся на диализе, с гепатитом С (находящийся на лечении), пациенты с ВИЧ/СПИД, граждане с пересажанными органами, бенефициары и персонал детских домов и домов для престарелых, беременные женщины, граждане от 60 лет, педагоги, сотрудники минздрава, врачи, медсестры, стоматологи и весь медперсонал, имеющий контакт с пациентами.Вакцина бесплатно доступна также для лиц, работающих в сфере животноводства, для фермеров, охотников, ветеринаров, военнослужащих и заключенных.Для того, чтобы сделать вакцину, граждане должны обратиться в центры вакцинации и иметь при себе справку, подтверждающую статус.В мае этого года эпидемиологи заявили, что сезон вируса гриппа в Грузии затянулся и при этом обогнал по количеству зараженных коронавирусом. Подобного распространения гриппа с 2008-2009 годов в Грузии не было, отметили специалисты.В период пандемии коронавируса динамика распространения респираторных вирусов видоизменилась. В 2020 году гриппа практические не было, поскольку коронавирус потеснил его, соответственно, он меньше беспокоил население. В 2021 году данная динамика продолжилась, однако в этом году ситуация изменилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, иване чхаидзе
грузия, общество, новости, иване чхаидзе
Когда ожидать пика вирусов гриппа в Грузии?
На данном этапе в стране циркулируют не вирусы гриппа, а сезонные инфекции, отметил специалист
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузинские медики ожидают появления случаев вируса гриппа в стране с ноября, а на декабрь-январь придется пик распространения данного заболевания, сообщил меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
По словам Чхаидзе, в октябре в Грузии было зафиксировано всего два случая вируса гриппа.
"Три недели в Грузии случаев вируса гриппа не было, но реальное ожидание, которое основывается не только на статистике, но и на эпидситуации в мире, указывает на то, что с ноября у нас уже будут случаи гриппа, а в декабре-январе, предположительно, будет зафиксировано максимальное количество случаев гриппа", – заявил Чхаидзе в медиацентре "Мтавари".
Как отметил специалист, на данном этапе в стране циркулируют не вирусы гриппа, а сезонные инфекции.
Чхаидзе также рассказал, что в Грузии определяют типы вируса гриппа. Лабораторные исследования показали, что в Грузии в октябре был зафиксирован вирус гриппа типа H1N1 (так называемый "свиной грипп"), а в остальных случаях в этом году в стране выявляли N3N2 (так называемый гонконгский вирус).
"В ближайшее время ожидается циркуляция двух типов вируса гриппа – это вирус гонконгского типа N3N2 и пандемического свиного гриппа 2009 года", – заявил Чхаидзе.
Медик еще раз призвал всех к вакцинации против гриппа.
Прививки от гриппа
С 21 сентября в Грузии началась вакцинация против вируса гриппа. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Сделать вакцину против гриппа в Грузии бесплатно могут лица больные диабетом, лица, находящийся на диализе, с гепатитом С (находящийся на лечении), пациенты с ВИЧ/СПИД, граждане с пересажанными органами, бенефициары и персонал детских домов и домов для престарелых, беременные женщины, граждане от 60 лет, педагоги, сотрудники минздрава, врачи, медсестры, стоматологи и весь медперсонал, имеющий контакт с пациентами.
Вакцина бесплатно доступна также для лиц, работающих в сфере животноводства, для фермеров, охотников, ветеринаров, военнослужащих и заключенных.
Для того, чтобы сделать вакцину, граждане должны обратиться в центры вакцинации и иметь при себе справку, подтверждающую статус.
В мае этого года эпидемиологи заявили, что сезон вируса гриппа в Грузии затянулся и при этом обогнал по количеству зараженных коронавирусом. Подобного распространения гриппа с 2008-2009 годов в Грузии не было, отметили специалисты.
В период пандемии коронавируса динамика распространения респираторных вирусов видоизменилась. В 2020 году гриппа практические не было, поскольку коронавирус потеснил его, соответственно, он меньше беспокоил население. В 2021 году данная динамика продолжилась, однако в этом году ситуация изменилась.