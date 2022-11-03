https://sputnik-georgia.ru/20221103/kogda-v-gruzii-stabiliziruyutsya-tseny-otvet-natsbanka-271883375.html
Когда в Грузии стабилизируются цены? Ответ Нацбанка
Когда в Грузии стабилизируются цены? Ответ Нацбанка
На уровне инфляции может негативно сказаться рост заработной платы в Грузии, считает Гвенетадзе 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T09:01+0400
2022-11-03T09:01+0400
2022-11-03T09:01+0400
грузия
новости
национальный банк грузии
экономика
коба гвенетадзе
инфляция
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ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. Национальный банк Грузии ожидает снижения уровня инфляции с января 2023 года, заявил президент регулятора Коба Гвенетадзе журналистам.В сентябре годовой уровень инфляции составил 11,5% при целевом показателе 3%. Нацбанк ранее уже заявил, что уровень инфляции прошел пик роста и стал стабилизироваться.В тоже время глава Нацбанка отметил, что на уровне инфляции может негативно отразится рост заработной платы в Грузии."Мы анализируем информацию о зарплатах, так как это определенная часть спроса. Это означает, что если ожидания по инфляции возрастут, то это может вызвать спираль роста зарплат и инфляции, что нехорошо", - сказал Гвенетадзе.Между тем позитивное влияние на уровень инфляции окажут укрепившийся курс лари, восстановление туризма, высокий поток мигрантов и снижение цен на мировом рынке, отметил Гвенетадзе.По прогнозу Нацбанка, уровень инфляции приблизится к целевому показателю к середине 2023 года. Однако растущий спрос может оказать негативный эффект.В Грузии улучшаются все экономические параметры - замминистра>>Из-за этого монетарная политика остается жесткой – ставка рефинансирования установлена на уровне 11%.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, национальный банк грузии, экономика, коба гвенетадзе, инфляция
грузия, новости, национальный банк грузии, экономика, коба гвенетадзе, инфляция
Когда в Грузии стабилизируются цены? Ответ Нацбанка
На уровне инфляции может негативно сказаться рост заработной платы в Грузии, считает Гвенетадзе
ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. Национальный банк Грузии ожидает снижения уровня инфляции с января 2023 года, заявил президент регулятора Коба Гвенетадзе журналистам.
В сентябре годовой уровень инфляции составил 11,5% при целевом показателе 3%. Нацбанк ранее уже заявил, что уровень инфляции прошел пик роста и стал стабилизироваться.
"Если говорить в целом, то мы ожидаем, что при остальных равных условиях инфляция сохранится на текущем уровне до января, и заметное снижение начнется в январе", - сказал Гвенетадзе.
В тоже время глава Нацбанка отметил, что на уровне инфляции может негативно отразится рост заработной платы в Грузии.
"Мы анализируем информацию о зарплатах, так как это определенная часть спроса. Это означает, что если ожидания по инфляции возрастут, то это может вызвать спираль роста зарплат и инфляции, что нехорошо", - сказал Гвенетадзе.
Между тем позитивное влияние на уровень инфляции окажут укрепившийся курс лари, восстановление туризма, высокий поток мигрантов и снижение цен на мировом рынке, отметил Гвенетадзе.
По прогнозу Нацбанка, уровень инфляции приблизится к целевому показателю к середине 2023 года. Однако растущий спрос может оказать негативный эффект.
Из-за этого монетарная политика остается жесткой – ставка рефинансирования установлена на уровне 11%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.