https://sputnik-georgia.ru/20221103/kogda-v-gruzii-stabiliziruyutsya-tseny-otvet-natsbanka-271883375.html

Когда в Грузии стабилизируются цены? Ответ Нацбанка

Когда в Грузии стабилизируются цены? Ответ Нацбанка

На уровне инфляции может негативно сказаться рост заработной платы в Грузии, считает Гвенетадзе 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T09:01+0400

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2022-11-03T09:01+0400

грузия

новости

национальный банк грузии

экономика

коба гвенетадзе

инфляция

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ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. Национальный банк Грузии ожидает снижения уровня инфляции с января 2023 года, заявил президент регулятора Коба Гвенетадзе журналистам.В сентябре годовой уровень инфляции составил 11,5% при целевом показателе 3%. Нацбанк ранее уже заявил, что уровень инфляции прошел пик роста и стал стабилизироваться.В тоже время глава Нацбанка отметил, что на уровне инфляции может негативно отразится рост заработной платы в Грузии."Мы анализируем информацию о зарплатах, так как это определенная часть спроса. Это означает, что если ожидания по инфляции возрастут, то это может вызвать спираль роста зарплат и инфляции, что нехорошо", - сказал Гвенетадзе.Между тем позитивное влияние на уровень инфляции окажут укрепившийся курс лари, восстановление туризма, высокий поток мигрантов и снижение цен на мировом рынке, отметил Гвенетадзе.По прогнозу Нацбанка, уровень инфляции приблизится к целевому показателю к середине 2023 года. Однако растущий спрос может оказать негативный эффект.В Грузии улучшаются все экономические параметры - замминистра>>Из-за этого монетарная политика остается жесткой – ставка рефинансирования установлена на уровне 11%.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, национальный банк грузии, экономика, коба гвенетадзе, инфляция