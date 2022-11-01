https://sputnik-georgia.ru/20221101/v-gruzii-uluchshayutsya-vse-ekonomicheskie-parametry---zamministra-271846895.html

В Грузии улучшаются все экономические параметры - замминистра

В Грузии улучшаются все экономические параметры - замминистра

Темпы экономического роста дают основание полагать, что страна закончит год с двузначным экономическим ростом, завил заместитель министра 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T17:47+0400

2022-11-01T17:47+0400

2022-11-01T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. При правильных реформах Грузия сможет стать страной с высоким уровнем дохода в 2030 году, заявил замминистра финансов Михаил Дундуа.Согласно среднесрочному прогнозу Международного валютного фонда, к 2027 году ВВП Грузии на душу населения превысит 10 тысяч долларов и составит не менее 10,5 тысячи долларов, а к 2030 году достигнет 15 тысяч долларов на душу населения, после чего перейдет в разряд стран с высоким уровнем дохода.По его словам, в Грузии улучшаются все экономические параметры: показатели экспорта, и доходов от туризма высокие.Дундуа считает, что темпы экономического роста дают основание полагать, что страна закончит год с двузначным экономическим ростом.Эксперт оценил шансы Грузии стать страной с высоким уровнем дохода >>Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%.По данным Национальной службы статистики "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны в сентябре 2022 года внесли сферы транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникаций, гостиниц и ресторанов, а также обрабатывающей и горнодобывающей промышленностей.В Грузии беспрецедентный экономический рост – премьер >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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