https://sputnik-georgia.ru/20221103/natsdvizhenie-lishitsya-esche-odnogo-deputata-v-parlamente-271911110.html
"Нацдвижение" лишится еще одного депутата в парламенте
"Нацдвижение" лишится еще одного депутата в парламенте
Свою политическую деятельность депутат продолжит в рамках созданной в октябре инновационной платформы "Гамзири" 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T23:03+0400
2022-11-03T23:03+0400
2022-11-03T23:37+0400
грузия
политика
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ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. Нона Мамулашвили приняла решение покинуть крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и отказаться от мандата депутата парламента Грузии.Экономист Мамулашвили попала в парламент десятого созыва по спискам "Нацдвижения". В парламенте она была членом комитета по вопросам здравоохранения и комитета по внешним связям.По ее словам, ее пути с партией расходятся."Что касается "Национального движения", в партии уже давно исчезла политика. Системные проблемы не дают возможности для новшеств и оздоровления. Трагизм в том, что это одновременно вина всех и никого, что еще больше закрепляет политический тупик", - написала Мамулашвили.По ее словам, политическую деятельность она продолжит в рамках созданной в октябре бывшим членом "Нацдвижения" и журналистом телеканала "Мтавари архи" Георгием Хведелиани инновационной платформы "Гамзири"."Это исповедь" - вице-спикер о заявлении бывшего члена "Нацдвижения" >>В рамках платформы, которая представляет собой независимое цифровое ТВ, Мамулашвили планирует вместе с Хведелиани осуществлять проект "Рейс".После ухода Мамулашвили у "Единого национального движения" останется 27 мест в парламенте Грузии. Заменить Мамулашвили невозможно, так как в 2020 году "Нацдвижение" упразднило свой партийный список, представленный к парламентским выборам в ЦИК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, единое нацдвижение
грузия, политика, новости, единое нацдвижение
"Нацдвижение" лишится еще одного депутата в парламенте
23:03 03.11.2022 (обновлено: 23:37 03.11.2022)
Свою политическую деятельность депутат продолжит в рамках созданной в октябре инновационной платформы "Гамзири"
ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. Нона Мамулашвили приняла решение покинуть крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и отказаться от мандата депутата парламента Грузии.
Экономист Мамулашвили попала в парламент десятого созыва по спискам "Нацдвижения". В парламенте она была членом комитета по вопросам здравоохранения и комитета по внешним связям.
"Друзья, хочу сообщить, что я покидаю парламент и "Национальное движение", - написала Мамулашвили в соцсети.
По ее словам, ее пути с партией расходятся.
"Что касается "Национального движения", в партии уже давно исчезла политика. Системные проблемы не дают возможности для новшеств и оздоровления. Трагизм в том, что это одновременно вина всех и никого, что еще больше закрепляет политический тупик", - написала Мамулашвили.
По ее словам, политическую деятельность она продолжит в рамках созданной в октябре бывшим членом "Нацдвижения" и журналистом телеканала "Мтавари архи" Георгием Хведелиани инновационной платформы "Гамзири".
В рамках платформы, которая представляет собой независимое цифровое ТВ, Мамулашвили планирует вместе с Хведелиани осуществлять проект "Рейс".
После ухода Мамулашвили у "Единого национального движения" останется 27 мест в парламенте Грузии. Заменить Мамулашвили невозможно, так как в 2020 году "Нацдвижение" упразднило свой партийный список, представленный к парламентским выборам в ЦИК Грузии.