https://sputnik-georgia.ru/20221103/oppozitsiya-poprosila-prezidenta-gruzii-pomilovat-gendirektora-mtavari-arkhi-271906770.html
Оппозиция попросила президента Грузии помиловать гендиректора "Мтавари архи"
Оппозиция попросила президента Грузии помиловать гендиректора "Мтавари архи"
Оппозиционные депутаты готовы встретиться с президентом и ознакомить ее со своими аргументами в пользу помилования Гварамия 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T20:16+0400
2022-11-03T20:16+0400
2022-11-03T20:16+0400
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саломе зурабишвили
кибар халваши
тбилисский апелляционный суд
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Оппозиционные депутаты обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с официальным прошением о помиловании генерального директора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари.По словам подписавшихся, они готовы встретиться с президентом Грузии и ознакомить ее со своими аргументами в пользу помилования Гварамия.В правящей партии не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Глава "Грузинской мечты" резко ответил на заявление посольства США >>Сразу после решения Тбилисского апелляционного суда посольства США в Грузии распространило заявление, в котором еще раз выразило свою глубокую обеспокоенность. В заявлении было отмечено, что ряд международных и грузинских правозащитников с самого начала поднимали серьезные вопросы по этому делу, в том числе о сроках и обвинениях, а также об осуждении и приговоре.При этом представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз внимательно следит за этим делом. Евросоюз не комментирует состав индивидуальных дел, однако еще раз отмечает, что по этому делу были подняты вопросы, в том числе со стороны Народного защитника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ника гварамия, саломе зурабишвили , кибар халваши, тбилисский апелляционный суд, грузинская мечта
грузия, новости, политика, ника гварамия, саломе зурабишвили , кибар халваши, тбилисский апелляционный суд, грузинская мечта
Оппозиция попросила президента Грузии помиловать гендиректора "Мтавари архи"
Оппозиционные депутаты готовы встретиться с президентом и ознакомить ее со своими аргументами в пользу помилования Гварамия
ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Оппозиционные депутаты обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с официальным прошением о помиловании генерального директора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари.
"Хотим обратиться к вам с просьбой воспользоваться предоставленным вам правом в соответствии со статьей 52 Конституции Грузии и помиловать Нику Гварамия для обеспечения европейского будущего и способствования политической деполяризации в стране", - говорится в письме, которое подписали 15 депутатов от разных оппозиционных партий.
По словам подписавшихся, они готовы встретиться с президентом Грузии и ознакомить ее со своими аргументами в пользу помилования Гварамия.
В правящей партии не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.
Сразу после решения Тбилисского апелляционного суда посольства США в Грузии распространило заявление, в котором еще раз выразило свою глубокую обеспокоенность. В заявлении было отмечено, что ряд международных и грузинских правозащитников с самого начала поднимали серьезные вопросы по этому делу, в том числе о сроках и обвинениях, а также об осуждении и приговоре.
При этом представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз внимательно следит за этим делом. Евросоюз не комментирует состав индивидуальных дел, однако еще раз отмечает, что по этому делу были подняты вопросы, в том числе со стороны Народного защитника.