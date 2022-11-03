https://sputnik-georgia.ru/20221103/oppozitsiya-poprosila-prezidenta-gruzii-pomilovat-gendirektora-mtavari-arkhi-271906770.html

Оппозиция попросила президента Грузии помиловать гендиректора "Мтавари архи"

Оппозиция попросила президента Грузии помиловать гендиректора "Мтавари архи"

Оппозиционные депутаты готовы встретиться с президентом и ознакомить ее со своими аргументами в пользу помилования Гварамия 03.11.2022, Sputnik Грузия

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саломе зурабишвили

кибар халваши

тбилисский апелляционный суд

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Оппозиционные депутаты обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с официальным прошением о помиловании генерального директора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари.По словам подписавшихся, они готовы встретиться с президентом Грузии и ознакомить ее со своими аргументами в пользу помилования Гварамия.В правящей партии не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Глава "Грузинской мечты" резко ответил на заявление посольства США >>Сразу после решения Тбилисского апелляционного суда посольства США в Грузии распространило заявление, в котором еще раз выразило свою глубокую обеспокоенность. В заявлении было отмечено, что ряд международных и грузинских правозащитников с самого начала поднимали серьезные вопросы по этому делу, в том числе о сроках и обвинениях, а также об осуждении и приговоре.При этом представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз внимательно следит за этим делом. Евросоюз не комментирует состав индивидуальных дел, однако еще раз отмечает, что по этому делу были подняты вопросы, в том числе со стороны Народного защитника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ника гварамия, саломе зурабишвили , кибар халваши, тбилисский апелляционный суд, грузинская мечта