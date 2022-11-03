https://sputnik-georgia.ru/20221103/po-faktu-obrusheniya-starogo-zdaniya-v-tsentre-tbilisi-nachato-sledstvie-271911297.html

По факту обрушения старого здания в центре Тбилиси начато следствие

По факту обрушения старого здания в центре Тбилиси начато следствие

Местные власти предложили жителям дома провести ночь в гостинице а после помогут им с арендой 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T23:22+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. Что стало причиной обрушения двухэтажного дома в исторической части Тбилиси установит следствие, заявил глава района Старый Тбилиси Бека Микаутадзе."К счастью в результате обрушения здания по адресу Цуртавели 3, никто не пострадал, все обошлось. На месте мобилизованы все городские службы и администрация района. Начато расследование", - сказал Микаутадзе.По его словам, часть жителей уже опрашивает полиция, чтобы установить точную причину обрушения.При этом глава района отметил, что всего в районе Дзвели Тбилиси более 400 аварийных домов, но угрозы их разрушения нет.Также он сообщил, что недавно администрация района профинансировала ремонт лестницы и стены в доме рядом с обрушившемся зданием. От жителей разрушенного дома просьб о ремонте не поступало.В Старом Тбилиси обрушился дом >>По предварительной информации причиной обрушения дома могли стать строительные работы рядом с домом. Там рыли фундамент для постройки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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