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По факту обрушения старого здания в центре Тбилиси начато следствие
По факту обрушения старого здания в центре Тбилиси начато следствие
Местные власти предложили жителям дома провести ночь в гостинице а после помогут им с арендой 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T23:22+0400
2022-11-03T23:22+0400
2022-11-03T23:26+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. Что стало причиной обрушения двухэтажного дома в исторической части Тбилиси установит следствие, заявил глава района Старый Тбилиси Бека Микаутадзе."К счастью в результате обрушения здания по адресу Цуртавели 3, никто не пострадал, все обошлось. На месте мобилизованы все городские службы и администрация района. Начато расследование", - сказал Микаутадзе.По его словам, часть жителей уже опрашивает полиция, чтобы установить точную причину обрушения.При этом глава района отметил, что всего в районе Дзвели Тбилиси более 400 аварийных домов, но угрозы их разрушения нет.Также он сообщил, что недавно администрация района профинансировала ремонт лестницы и стены в доме рядом с обрушившемся зданием. От жителей разрушенного дома просьб о ремонте не поступало.В Старом Тбилиси обрушился дом >>По предварительной информации причиной обрушения дома могли стать строительные работы рядом с домом. Там рыли фундамент для постройки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, старый тифлис
По факту обрушения старого здания в центре Тбилиси начато следствие
23:22 03.11.2022 (обновлено: 23:26 03.11.2022)
Местные власти предложили жителям дома провести ночь в гостинице а после помогут им с арендой
ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. Что стало причиной обрушения двухэтажного дома в исторической части Тбилиси установит следствие, заявил глава района Старый Тбилиси Бека Микаутадзе.
"К счастью в результате обрушения здания по адресу Цуртавели 3, никто не пострадал, все обошлось. На месте мобилизованы все городские службы и администрация района. Начато расследование", - сказал Микаутадзе.
По его словам, часть жителей уже опрашивает полиция, чтобы установить точную причину обрушения.
"Мы предложили жителям дома провести ночь в гостинице а после поможем им с арендой, также мы уже позаботились о том, чтобы разобрать части здания создающие угрозу", - сказал Микаутадзе.
При этом глава района отметил, что всего в районе Дзвели Тбилиси более 400 аварийных домов, но угрозы их разрушения нет.
Также он сообщил, что недавно администрация района профинансировала ремонт лестницы и стены в доме рядом с обрушившемся зданием. От жителей разрушенного дома просьб о ремонте не поступало.
По предварительной информации причиной обрушения дома могли стать строительные работы рядом с домом. Там рыли фундамент для постройки.