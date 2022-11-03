https://sputnik-georgia.ru/20221103/pochemu-v-rossii-unichtozhen-gruz-sliv-iz-gruzii-271907385.html

Почему в России уничтожен груз слив из Грузии

Почему в России уничтожен груз слив из Грузии

Собственником груза было принято решение об его уничтожении 03.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя - Sputnik. В партии свежих слив, поставленных из Грузии, сотрудники Россельхознадзора выявили карантинный для Российской Федерации объект – восточная плодожорка, говорится в сообщении ведомства.Управлением Россельхознадзора владельцу груза было выдано уведомление о принятии мер в отношении заражённой подкарантинной продукции. Собственником было принято решение об её уничтожении.В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации, заражённые сливы уничтожены под контролем Россельхознадзора.Министр назвал спекуляцией муссирование темы доступа грузинской молочки на рынок РФ >>Восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck) – опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. Сильное повреждение побегов вызывает отсутствие прироста зеленой массы. Поврежденные плоды полностью разрушаются и становятся непригодными. В районах распространения способна уничтожить от 50 до 100% урожая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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