https://sputnik-georgia.ru/20220307/ministr-nazval-spekulyatsiey-mussirovanie-temy-dostupa-gruzinskoy-molochki-na-rynok-rf-265046500.html

Министр назвал спекуляцией муссирование темы доступа грузинской молочки на рынок РФ

Министр назвал спекуляцией муссирование темы доступа грузинской молочки на рынок РФ

Властям Грузии пришлось давать разъяснения из-за поднявшегося ажиотажа 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T19:40+0400

2022-03-07T19:40+0400

2022-03-07T20:10+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Россия только сейчас удовлетворила заявку на открытие своего рынка для грузинского молока и молочной продукции, которая была подана по инициативе частных компаний два года назад, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия на брифинге.Оппозиция обвинила власти Грузии в том, что на фоне вводимых Западом санкций против России грузинская сторона, напротив, планирует расширить экспорт в эту страну. Запад стал ужесточать санкции сразу после начала Россией спецоперации на Украине.Он подчеркнул, что процесс был запущен на основании обращений конкретных компаний."И в 2020 году над вопросом начало работать Национальное агентство продовольствия. Помимо предоставления определенной информации и документов, что было необходимо для процесса, никакой другой коммуникации у нас не было", - отметил Шамугия.Ажиотаж вокруг грузинской молочки начался после того, как 5 марта Грузия получила ответ из России о том, что на российский рынок допущена продукция 15 компаний.Информацию, о каких компаниях идет речь, не распространяла ни грузинская сторона, ни Россельхознадзор. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявили, что производимых в стране молочных продуктов не хватает даже для обеспечения местных потребителей.Министр сельского хозяйства отметил важность диверсификации рынков, над чем страна работает уже многие годы."Грузинской мечте" пришлось давать разъяснения из-за допуска молочки на рынок РФ>>"Мы активно сотрудничаем с различными компаниями для увеличения экспорта на такие рынки, как ЕС, США, Китай и др. У нас есть конкретные результаты. В прошлом году у нас был рекордный экспорт продовольственных товаров, составивший 1,1 миллиарда долларов, примерно 200-миллионный рост по сравнению с прошлым годом", - сказал Шамугия.Министр подчеркнул, что приоритетом для Грузии является рынок Евросоюза и у Национального агентства продовольствия Минсельхоза есть конкретный план по внедрению стандартов и правил, необходимых для экспорта продуктов животного происхождения в ЕС."Грузинская мечта" назвала печальной критику властей Украины в адрес Грузии>>При этом Россия на сегодняшний день является одним из главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между Грузией и Россией в 2021 году вырос на 23,2% по сравнению с 2020 годом и составил 1,6 миллиарда долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, грузия, новости, украина, россельхознадзор, грузинская мечта