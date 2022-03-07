https://sputnik-georgia.ru/20220307/ministr-nazval-spekulyatsiey-mussirovanie-temy-dostupa-gruzinskoy-molochki-na-rynok-rf-265046500.html
Министр назвал спекуляцией муссирование темы доступа грузинской молочки на рынок РФ
Министр назвал спекуляцией муссирование темы доступа грузинской молочки на рынок РФ
Властям Грузии пришлось давать разъяснения из-за поднявшегося ажиотажа 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T19:40+0400
2022-03-07T19:40+0400
2022-03-07T20:10+0400
экономика
грузия
новости
украина
россельхознадзор
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23599/72/235997235_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ca4d83adad592976fc59a195e244981d.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Россия только сейчас удовлетворила заявку на открытие своего рынка для грузинского молока и молочной продукции, которая была подана по инициативе частных компаний два года назад, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия на брифинге.Оппозиция обвинила власти Грузии в том, что на фоне вводимых Западом санкций против России грузинская сторона, напротив, планирует расширить экспорт в эту страну. Запад стал ужесточать санкции сразу после начала Россией спецоперации на Украине.Он подчеркнул, что процесс был запущен на основании обращений конкретных компаний."И в 2020 году над вопросом начало работать Национальное агентство продовольствия. Помимо предоставления определенной информации и документов, что было необходимо для процесса, никакой другой коммуникации у нас не было", - отметил Шамугия.Ажиотаж вокруг грузинской молочки начался после того, как 5 марта Грузия получила ответ из России о том, что на российский рынок допущена продукция 15 компаний.Информацию, о каких компаниях идет речь, не распространяла ни грузинская сторона, ни Россельхознадзор. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявили, что производимых в стране молочных продуктов не хватает даже для обеспечения местных потребителей.Министр сельского хозяйства отметил важность диверсификации рынков, над чем страна работает уже многие годы."Грузинской мечте" пришлось давать разъяснения из-за допуска молочки на рынок РФ>>"Мы активно сотрудничаем с различными компаниями для увеличения экспорта на такие рынки, как ЕС, США, Китай и др. У нас есть конкретные результаты. В прошлом году у нас был рекордный экспорт продовольственных товаров, составивший 1,1 миллиарда долларов, примерно 200-миллионный рост по сравнению с прошлым годом", - сказал Шамугия.Министр подчеркнул, что приоритетом для Грузии является рынок Евросоюза и у Национального агентства продовольствия Минсельхоза есть конкретный план по внедрению стандартов и правил, необходимых для экспорта продуктов животного происхождения в ЕС."Грузинская мечта" назвала печальной критику властей Украины в адрес Грузии>>При этом Россия на сегодняшний день является одним из главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между Грузией и Россией в 2021 году вырос на 23,2% по сравнению с 2020 годом и составил 1,6 миллиарда долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23599/72/235997235_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4eb1cb8954ecb63b9c5eeeaec38154ed.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, украина, россельхознадзор, грузинская мечта
Министр назвал спекуляцией муссирование темы доступа грузинской молочки на рынок РФ
19:40 07.03.2022 (обновлено: 20:10 07.03.2022) Подписаться на
Властям Грузии пришлось давать разъяснения из-за поднявшегося ажиотажа
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Россия только сейчас удовлетворила заявку на открытие своего рынка для грузинского молока и молочной продукции, которая была подана по инициативе частных компаний два года назад, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия на брифинге.
Оппозиция обвинила власти Грузии в том, что на фоне вводимых Западом санкций против России грузинская сторона, напротив, планирует расширить экспорт в эту страну. Запад стал ужесточать санкции сразу после начала Россией спецоперации на Украине.
"Мед был разрешен в ЕС, и в прошлом году у нас был очень хороший результат в этом направлении. Продолжением этого процесса является рост экспорта продуктов питания животного происхождения в Россию и другие страны Евразийского союза, в связи с чем, однозначно хочу заявить, мы слышали много спекуляций", - сказал Шамугия.
Он подчеркнул, что процесс был запущен на основании обращений конкретных компаний.
"И в 2020 году над вопросом начало работать Национальное агентство продовольствия. Помимо предоставления определенной информации и документов, что было необходимо для процесса, никакой другой коммуникации у нас не было", - отметил Шамугия.
Ажиотаж вокруг грузинской молочки начался после того, как 5 марта Грузия получила ответ из России о том, что на российский рынок допущена продукция 15 компаний.
Информацию, о каких компаниях идет речь, не распространяла ни грузинская сторона, ни Россельхознадзор. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявили, что производимых в стране молочных продуктов не хватает даже для обеспечения местных потребителей.
Министр сельского хозяйства отметил важность диверсификации рынков, над чем страна работает уже многие годы.
"Мы активно сотрудничаем с различными компаниями для увеличения экспорта на такие рынки, как ЕС, США, Китай и др. У нас есть конкретные результаты. В прошлом году у нас был рекордный экспорт продовольственных товаров, составивший 1,1 миллиарда долларов, примерно 200-миллионный рост по сравнению с прошлым годом", - сказал Шамугия.
Министр подчеркнул, что приоритетом для Грузии является рынок Евросоюза и у Национального агентства продовольствия Минсельхоза есть конкретный план по внедрению стандартов и правил, необходимых для экспорта продуктов животного происхождения в ЕС.
При этом Россия на сегодняшний день является одним из главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между Грузией и Россией в 2021 году вырос на 23,2% по сравнению с 2020 годом и составил 1,6 миллиарда долларов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.