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Сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч с Марокко
Сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч с Марокко
Товарищеский матч между футбольными командами Грузии и Марокко состоится 17 ноября в 20:00 по тбилисскому времени 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T23:48+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу проведет последний матч в 2022 году с командой Марокко.Команда Вилли Саньоля сыграет со сборной Марокко в товарищеском матче международного уровня в Объединенных Арабских Эмиратах.Будущий соперник сборной Грузии – участник чемпионата мира 2022 года. Сборная Марокко находится на 22-м месте в рейтинге ФИФА, а среди стран африканской зоны занимает вторую позицию.Тренеру сборной Грузии по футболу не нравится ажиотаж вокруг Кварацхелия >>Согласно информации Федерации футбола Грузии, игроки грузинской сборной соберутся в Тбилиси 14 ноября, а на следующий день команда вылетит в ОАЭ.Товарищеский матч между футбольными командами Грузии и Марокко состоится 17 ноября в 20:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, оаэ, футбол, сборная грузии по футболу, марокко, товарищеский матч
спорт, грузия, новости, оаэ, футбол, сборная грузии по футболу, марокко, товарищеский матч
Сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч с Марокко
Товарищеский матч между футбольными командами Грузии и Марокко состоится 17 ноября в 20:00 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу проведет последний матч в 2022 году с командой Марокко.
Команда Вилли Саньоля сыграет со сборной Марокко в товарищеском матче международного уровня в Объединенных Арабских Эмиратах.
Будущий соперник сборной Грузии – участник чемпионата мира 2022 года. Сборная Марокко находится на 22-м месте в рейтинге ФИФА, а среди стран африканской зоны занимает вторую позицию.
Согласно информации
Федерации футбола Грузии, игроки грузинской сборной соберутся в Тбилиси 14 ноября, а на следующий день команда вылетит в ОАЭ.
Товарищеский матч между футбольными командами Грузии и Марокко состоится 17 ноября в 20:00 по тбилисскому времени.