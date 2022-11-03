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Сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч с Марокко

Сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч с Марокко

Товарищеский матч между футбольными командами Грузии и Марокко состоится 17 ноября в 20:00 по тбилисскому времени 03.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу проведет последний матч в 2022 году с командой Марокко.Команда Вилли Саньоля сыграет со сборной Марокко в товарищеском матче международного уровня в Объединенных Арабских Эмиратах.Будущий соперник сборной Грузии – участник чемпионата мира 2022 года. Сборная Марокко находится на 22-м месте в рейтинге ФИФА, а среди стран африканской зоны занимает вторую позицию.Тренеру сборной Грузии по футболу не нравится ажиотаж вокруг Кварацхелия >>Согласно информации Федерации футбола Грузии, игроки грузинской сборной соберутся в Тбилиси 14 ноября, а на следующий день команда вылетит в ОАЭ.Товарищеский матч между футбольными командами Грузии и Марокко состоится 17 ноября в 20:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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