https://sputnik-georgia.ru/20221103/stroitelstvo-novoy-lep-mezhdu-gruziey-i-armeniey-nachnetsya-v-2023-godu-271903902.html

Строительство новой ЛЭП между Грузией и Арменией начнется в 2023 году

Строительство новой ЛЭП между Грузией и Арменией начнется в 2023 году

Строительство линии электропередачи продлится два года 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T18:16+0400

2022-11-03T18:16+0400

2022-11-03T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Строительство магистральной линии электропередачи из Армении в Грузию начнется в 2023 году. Об этом говорится в проекте бюджета на 2023 год, слушания по которому проходят в парламенте Армении.В частности, в будущем году будут выбраны подрядчики строительства линии и подстанций, сообщает Sputnik Армения.Согласно проекту, линия должна строиться два года. Параллельно в 2023 году должно завершиться строительство ЛЭП Иран–Армения. Мощность обеих линий составит по 400 киловольт. Таким образом, к 2025 году в Армении будет готов коридор большой мощности, который свяжет энергосистемы России, Грузии, Армении и Ирана. Потребление электроэнергии в Грузии продолжает расти – новая статистика >>Теоретически благодаря этому Армения сможет экспортировать электроэнергию в Россию и Иран, а также зарабатывать на транзите (например, грузинской электроэнергии в Иран).Линия из Ирана строится на средства иранской стороны (из общей суммы в размере 107,9 млн евро, 77% предоставил Экспортный банк развития Ирана (EDBI), 23% – основная компания-подрядчик Sunir). Линия из Грузии строится на кредит от германского банка развития KfW, объемом в 85,2 млн евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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