https://sputnik-georgia.ru/20220928/potreblenie-elektroenergii-v-gruzii-prodolzhaet-rasti--novaya-statistika-270832741.html

Потребление электроэнергии в Грузии продолжает расти – новая статистика

Потребление электроэнергии в Грузии продолжает расти – новая статистика

В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T12:30+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. За восемь месяцев 2022 года в Грузии было потреблено более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 8,1% больше по сравнению с январем-августом 2021 года, говорится в данных на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).С января по август 2022 года в Грузии было выработано 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 7,9 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 1,7 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 57,09 миллиона киловатт-часов.В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил примерно 1,2 миллиарда киловатт-часов.С января по август включительно Грузия импортировала электроэнергию из России 907,2 миллиона киловатт-часов, из Армении – 138,4 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана – 129,2 миллиона киловатт-часов, говорится на сайте Оператора. Почему в Грузии рекордно растет экспорт электроэнергии>>А экспорт за отчетный период составил 877,5 миллиона киловатт-часов.Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Эксперт: разработка месторождения в Грузии поможет снизить ее энергозависимость>>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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