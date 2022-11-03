https://sputnik-georgia.ru/20221103/v-gruzii-prodolzhaetsya-borba-s-bezaktsiznymi-sigaretami-271884063.html

В Грузии продолжается борьба с безакцизными сигаретами

В Грузии продолжается борьба с безакцизными сигаретами

Служба доходов изъяла более 15 тысяч пачек безакцизных сигарет и более 94 килограммов табака 03.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Сотрудники Службы доходов в октябре выявили 224 факта незаконного приобретения-перевозки безакцизных сигарет, говорится в сообщении ведомства.В Грузии все табачные изделия, как и табак, облагаются акцизом. Однако из-за подорожания сигарет на местном рынке безакцизный товар пользуется большим спросом, так как он дешевле.Только в октябре сотрудники Службы доходов Минфина страны изъяли более 15,7 тысячи пачек безакцизных сигарет и более 94 килограммов табака.В 78 случаях из 224 был установлен факт продажи безакцизных сигарет, в трех – контрабанда. Остальные случаи остались неидентифицированы и было произведено лишь изъятие товара.Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.По данным прокуратуры, за восемь месяцев 2022 года в Грузии было возбуждено 216 уголовных дел, связанных с контрабандой или производством контрабандных сигарет, заявила Генеральная прокуратура Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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