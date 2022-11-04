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Дмитриевская родительская суббота 2022: что нельзя делать, традиции и приметы

Дмитриевская родительская суббота 2022: что нельзя делать, традиции и приметы

Дмитриевскую родительскую субботу в 2022-м отметят 5 ноября – в этот день в церквях особым образом поминают умерших православных христиан 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T12:19+0400

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Это последняя родительская суббота в году – день всеобщего поминовения усопших. По церковному календарю отмечают в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского. Святого ежегодно поминают 8 ноября.Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу – об его традициях и приметах, читайте в Sputnik Грузия.Дмитриевская субботаКнязь Дмитрий Донской установил этот поминальный день для почитания воинов, погибших во время знаменитой битвы на Куликовом поле 1380 году. Победа русскому воинству досталась дорогой ценной – в сражении погибло более 100 тысяч воинов.Князь Дмитрий, одержав победу, распустил оставшихся в живых воинов по домам, а сам отправился в Троице-Сергиев монастырь, где по павшим в битве солдатам провели поминальную службу. Панихиду отслужил преподобный Сергий Радонежский, благословивший князя Донского на битву с неверными.В семьи погибших радость победы пришла вместе с горечью утраты, а этот частный поминальный день стал по сути днем вселенского поминовения на Руси.Со временем день поминовения ежегодно стали отмечать перед днем памяти святого Димитрия Солунского, имя которого на Руси связывали с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества.Князь Димитрий почитал святого. Икону Димитрия Солунского, написанную на доске гроба великомученика, он торжественно перенес накануне Куликовской битвы из Владимира в Москву.В Дмитриевскую родительскую субботу панихиды совершают не только по воинам, павшим на поле брани за Отечество, но и по тем, кто скоропостижно скончался и не был молитвами Святой церкви напутствован в жизнь вечную.Что нельзя делатьВ Дмитриевскую родительскую субботу по традиции поминают усопших родителей. В субботу после заупокойной литургии в храмах служат общую панихиду. Желающие подают записочки с именами умерших родственников священнику и молятся за их души в загробном мире.Накануне родительской субботы (в пятницу вечером) в храмах проводят великую панихиду.В Дмитриевскую родительскую субботу по традиции приносят в церковь угощение, которое после освещения раздают всем желающим. Есть традиция подавать в этот день милостыню с просьбой помолиться об усопших.Верующие в Дмитриевскую родительскую субботу идут на кладбище, приводят в порядок могилки и молятся.В Дмитриевскую родительскую субботу нельзя оставлять на могиле угощение. Нельзя в этот день на кладбище шуметь, слушать громкую музыку и напиваться.Нельзя в Дмитриевскую родительскую субботу поднимать на кладбище с земли оброненную вещь. Нельзя также умершим, уходя с кладбища, говорить "до свиданья" – это плохая примета, предвещающая скорую смерть.В Дмитриевскую родительскую субботу можно устроить дома скромную трапезу и помянуть усопших.В родительскую субботу нельзя венчаться и устраивать веселые застолья. Также нельзя обижать кого-либо, ругаться и злословить.Жадничать в Дмитриевскую родительскую субботу нельзя – это плохая примета, предсказывающая трудный и голодный год.Традиции и приметыДелать генеральную уборку в поминальный день нельзя, поэтому женщины убирали жилище и двор накануне родительской субботы. Вечером вся семья по традиции обязательно мылась, а затем веник и воду оставляли для усопших родственников.В старину верили, что в Дмитриевскую родительскую субботу все усопшие возвращаются в свои родные дома, поэтому старались собрать всю семью в родовых гнездах.Поминать усопших начинали уже с пятницы. По традиции поминальный стол застилали новой белой скатертью и ставили свечи. Люди считали, что таким образом семья подает знак умершим, что о них помнят.Хозяйки по традиции готовили множество мясных блюд, в первую очередь фаршированную свиную голову, а также кутью, блины, пироги продолговатой формы с разными начинками и другие любимые блюда усопших родственников.За трапезой старшие в семьях рассказывали историю семьи и вспоминали усопших – об их добрых качествах и поступках.В пятницу после ужина хозяйка заново застилала стол чистой скатертью и расставив столовые приборы с едой, приглашала всех умерших родных отужинать.За поминальной трапезой в субботу каждый член семьи по одной ложке откладывал от каждого блюда в отдельную тарелку, а после ужина оставляли эти угощения на ночь для усопших. Следуя этой традиции люди верили, что души умерших придут домой покушать. А чтобы они смогли после трапезы умыться, рядом с тарелками оставляли миску с водой и полотенце.С Дмитриевской родительской субботой связано много примет и на погоду, так как этот день считался переходом от осени к зиме.Если солнечные лучи 5 ноября пронзают облака – ожидается оттепель, а если тучи окрашиваются на закате в яркий цвет – это примета, предвещающая непогоду.По приметам весна будет поздняя, если в этот день выпал снег и морозно, а если оттепель – весна будет теплой.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220502/primety-na-radonitsu-2022-chto-mozhno-i-nelzya-delat-v-prazdnik-266370475.html

https://sputnik-georgia.ru/20221017/kakogo-chisla-dmitrievskaya-roditelskaya-subbota-2022-tserkovnyy-kalendar-271407355.html

https://sputnik-georgia.ru/20221006/primety-na-pokrovskuyu-roditelskuyu-subbotu-2022-chto-nelzya-delat-271099022.html

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