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ДТП в горной Аджарии: погиб один человек
ДТП в горной Аджарии: погиб один человек
По предварительной информации, повреждения в ДТП получили двое детей 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T19:34+0400
2022-11-04T19:34+0400
2022-11-04T19:40+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе у села Дологани в горной Аджарии, сообщает телеканал"Рустави 2" .По данным телеканала "Рустави 2", на трассе у села произошло лобовое столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля.Всех пострадавших доставили в ближайшие клиники. По предварительной информации, повреждения в ДТП получили двое детей.Смертность на дорогах Грузии: за 9 месяцев ДТП унесли жизни 305 человек >>По факту возбуждено уголовное дело. На месте работают эксперты, которые должны установить точную причину аварии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, аджария, дтп
ДТП в горной Аджарии: погиб один человек
19:34 04.11.2022 (обновлено: 19:40 04.11.2022)
По предварительной информации, повреждения в ДТП получили двое детей
ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе у села Дологани в горной Аджарии, сообщает телеканал"Рустави 2" .
По данным телеканала "Рустави 2", на трассе у села произошло лобовое столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля.
Всех пострадавших доставили в ближайшие клиники. По предварительной информации, повреждения в ДТП получили двое детей.
По факту возбуждено уголовное дело. На месте работают эксперты, которые должны установить точную причину аварии.