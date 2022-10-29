https://sputnik-georgia.ru/20221029/smertnost-na-dorogakh-gruzii-za-9-mesyatsev-dtp-unesli-zhizni-305-chelovek-271742618.html

Смертность на дорогах Грузии: за 9 месяцев ДТП унесли жизни 305 человек

Смертность на дорогах Грузии: за 9 месяцев ДТП унесли жизни 305 человек

Всего в этот период в Грузии произошли 4 060 аварий с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание 29.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-29T09:01+0400

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2022-10-29T09:02+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В период с 1 января по 30 сентября 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погибли 305 человек, среди них восемь детей, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.Число погибших во время аварий на дорогах составляет 0,01% от общего числа населения Грузии.Всего в этот период в Грузии произошли 4 060 аварий с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.Любителей скорости в Грузии будут наказывать строже >>МВД Грузии также приводит статистику пострадавших в авариях за полгода – это 35 704 человека, среди них 382 ребенка. При этом за указанный период в Грузии было совершено 718 наездов на пешеходов, погибли 58 человек, пострадавших в разы больше – 707.Причины аварийСамой распространенной причиной ДТП за полгода был выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 302 авариях по этой причине скончались 41 человек и пострадали 606.На втором месте – превышение скорости. В 263 авариях по этой причине погибли 44 человека, а пострадали 433.Замыкает печальную тройку – несоблюдение дистанции. 203 аварии унесли жизни 9 человек, пострадали 305 человек.Меры безопасности и реформыВопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии.В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.Почему в Грузии увеличиваются штрафы за отсутствие техосмотра >>Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах страны действуют 5 439 видеокамер, 1 849 из которых распознают номера, а также 360 секций контроля скорости, покрывающие 1 434 километра дорог.Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" – мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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