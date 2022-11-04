https://sputnik-georgia.ru/20221104/eto-bylo-neobkhodimo-mnenie-prezidenta-gruzii-o-zasedanii-sovbeza-271942757.html

Это было необходимо: мнение президента Грузии о заседании Совбеза

Это было необходимо: мнение президента Грузии о заседании Совбеза

Для того, чтобы справиться со стоящими перед страной вызовами, важно, чтобы государство использовало все имеющиеся у него рычаги, считает президент 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T21:09+0400

2022-11-04T21:09+0400

2022-11-04T21:09+0400

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саломе зурабишвили

совет безопасности грузии

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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили довольна проведением заседания Совета национальной безопасности.Заседание Совета национальной безопасности состоялось в пятницу, и на нем обсуждался вопрос обновления концепции безопасности из-за ситуации в мире и в регионе.Совбез обсуждал не только вопрос изменения Концепции национальной безопасности, но и обновление документа об оценке угроз и стратегии национальной обороны и реформы в сфере защиты критической инфраструктуры.Грузия изменит Концепцию нацбезопасности из-за ситуации в мире >>Совет национальной безопасности Грузии состоит из восьми постоянных членов. Постоянными членами Совбеза являются: министр обороны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр финансов, начальник Службы государственной безопасности, начальник Службы разведки и глава Сил обороны Грузии. Совет наделен мандатом планирования и координации политики национальной безопасности на стратегическом уровне. Возглавляет совет безопасности премьер-министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , совет безопасности грузии