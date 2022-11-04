https://sputnik-georgia.ru/20221104/gruziya-izmenit-kontseptsiyu-natsbezopasnosti-iz-za-situatsii-v-mire-271932828.html

Грузия изменит Концепцию нацбезопасности из-за ситуации в мире

Грузия изменит Концепцию нацбезопасности из-за ситуации в мире

В Грузии подготовят отраслевые перечни объектов критической инфраструктуры для выработке мер по их защите 04.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Вопрос изменения Концепции национальной безопасности и документа об оценке угроз и стратегии Национальной обороны обсуждался на Совете национальной безопасности Грузии.По данным пресс-службы правительства, представители силовых ведомств и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудили в ходе совета также важные тенденции и вызовы глобальной и региональной безопасности.По данным правительства, уже в феврале 2022 года был готов для представления парламенту окончательный вариант Концепции национальной безопасности, но с учетом кардинально изменившейся обстановки в сфере безопасности документ приводится в соответствие с существующими вызовами безопасности.В Совбезе Грузии появится новый постоянный член >>Также меняется и документ об оценке угроз и стратегии национальной обороны, которые также должны отразить изменившуюся среду безопасности и существующие вызовы.Еще одним вопросом, обсуждаемом на Совбезе, стала реформа в сфере защиты критической инфраструктуры. Среди прочего участники Совбеза уделили внимание процессу формирования отраслевых перечней объектов критической инфраструктуры.Совет национальной безопасности Грузии состоит из восьми постоянных членов. Постоянными членами Совбеза являются: министр обороны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр финансов, начальник Службы государственной безопасности, начальник Службы разведки и глава Сил обороны Грузии. Совет наделен мандатом планирования и координации политики национальной безопасности на стратегическом уровне. Возглавляет совет безопасности премьер-министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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