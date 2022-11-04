https://sputnik-georgia.ru/20221104/kvaratskheliya-propustit-match-s-atalantoy-iz-za-travmy-271945004.html

Кварацхелия пропустит матч с "Аталантой" из-за травмы

Кварацхелия пропустит матч с "Аталантой" из-за травмы

Кварацлехия провел за "Наполи" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал 10 голевых передач 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T23:11+0400

2022-11-04T23:11+0400

2022-11-04T23:42+0400

спорт

новости

грузия

хвича кварацхелия

италия

футбол

клуб "наполи"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/07/268302387_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_50f7a5198ce7d5adf48c06175afdeb10.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Грузинский футболист "Наполи" Хвича Кварацхелия пропустит из-за повреждения матч 13-го тура чемпионата Италии против "Аталанты", сообщается на официальном сайте неаполитанского клуба.Встреча "Аталанта" - "Наполи" пройдет в Бергамо 5 ноября. Матч начнется в 20:00 мск. Как отмечается, у 21-летнего полузащитника выявлена острая боль в пояснице, из-за чего он не сможет принять участия в игре.Все больше грандов европейского футбола интересуются Кварацхелия >>Кварацхелия, который до весны этого года выступал за казанский "Рубин", провел в нынешнем сезоне за "Наполи" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал 10 голевых передач."Наполи" набрал в 12 турах Серии A 32 очка и лидирует в турнирной таблице. "Аталанта" (27 очков) занимает вторую строчку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"