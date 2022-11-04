https://sputnik-georgia.ru/20221104/vse-bolshe-grandov-evropeyskogo-futbola-interesuyutsya-kvaratskheliya-271905084.html

Все больше грандов европейского футбола интересуются Кварацхелия

Все больше грандов европейского футбола интересуются Кварацхелия

"Наполи" считает Кварацхелия ключевым игроком и на текущий момент не хочет его отпускать 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T07:32+0400

2022-11-04T07:32+0400

2022-11-04T07:32+0400

в мире

спорт

новости

грузия

хвича кварацхелия

футбол

клуб "наполи"

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/08/270253924_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1c2d734b48ba034e8e73ead4f893c48b.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Мадридский "Реал", английские "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Сити" заинтересованы в трансфере футболиста итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелии, сообщает журналист Никола Скира в Twitter.Эти клубы отправили скаутов наблюдать за 21-летним грузинским форвардом на протяжении последних недель. По информации источника, "Наполи" считает Кварацхелия ключевым игроком и на текущий момент не хочет его отпускать.В марте форвард перешел из казанского "Рубина" в грузинское "Динамо" (Батуми). Кварацхелия приостановил контракт, воспользовавшись разрешением Международной федерации футбола (ФИФА). В апреле стало известно, что футболист подпишет контракт с "Наполи". В начале июля он официально присоединился к итальянской команде."Не продается!" – спортивный директор "Наполи" исключил трансфер Кварацхелия >>Всего за "Наполи" Кварацхелия провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач. В текущем сезоне нападающий с шестью голами делит второе место в гонке лучших бомбардиров Серии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи", италия