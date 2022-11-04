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Спикер парламента Грузии посетит Японию и Южную Корею
Спикер парламента Грузии посетит Японию и Южную Корею
В ходе визита запланированы встречи Папуашвили с представителями бизнес-кругов в обеих странах 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T22:25+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправится с визитом в Японию и Южную Корею, сообщает пресс-служба парламента.По данным пресс-службы, визит начнется 5 ноября и завершится 12 ноября.В рамках визита Папуашвили встретится с председателем палаты представителей парламента Японии Хироюки Хосода, а также с председателем комитета по внешним связям нижней палаты Хитоши Кикавада и парламентским вице-министром иностранных дел Ууми Иошикава.Грузия и Корея продолжают налаживать торговые связи >>В Японии также состоится заседание группы дружбы парламентов Грузии и Японии.В Корее Папуашвили проведет встречу со спикером Национальной ассамблеи Кимом Чжин Пхё.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, япония, южная корея, парламент грузии
Спикер парламента Грузии посетит Японию и Южную Корею
22:25 04.11.2022 (обновлено: 23:40 04.11.2022)
В ходе визита запланированы встречи Папуашвили с представителями бизнес-кругов в обеих странах
ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправится с визитом в Японию и Южную Корею, сообщает пресс-служба парламента.
По данным пресс-службы, визит начнется 5 ноября и завершится 12 ноября.
В рамках визита Папуашвили встретится с председателем палаты представителей парламента Японии Хироюки Хосода, а также с председателем комитета по внешним связям нижней палаты Хитоши Кикавада и парламентским вице-министром иностранных дел Ууми Иошикава.
В Японии также состоится заседание группы дружбы парламентов Грузии и Японии.
В Корее Папуашвили проведет встречу со спикером Национальной ассамблеи Кимом Чжин Пхё.