https://sputnik-georgia.ru/20220826/gruziya-i-koreya-prodolzhayut-nalazhivat-torgovye-svyazi-269803449.html
Грузия и Корея продолжают налаживать торговые связи
Грузия и Корея продолжают налаживать торговые связи
Минсельхоз Грузии окажет поддержку городу Пусан на этапе отбора страны-организатора Всемирной выставки ЭКСПО-2030 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T22:52+0400
2022-08-26T22:52+0400
2022-08-26T22:52+0400
грузия
новости
экономика
отар шамугия
агентство охраняемых территорий
южная корея
сельское хозяйство грузии
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Перспективы углубления торгово-экономических отношений между Грузией и Кореей обсудили в ходе визита корейской делегации в Тбилиси, сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.Глава сельскохозяйственного ведомства Отар Шамугия встретился со спецпредставителем президента Кореи Су Бёнсу и депутатами Национальной ассамблеи.Министр проинформировал представителей делегации о возможностях экотуризма и агротуризма в Грузии.Кроме того, Шамугия поблагодарил Спецпредставителя президента Кореи за техническую помощь, оказанную Агентству охраняемых территорий.На встрече Шамугия обратил внимание на продукцию местного сельскохозяйственного производства, обладающую особым экспортным потенциалом, и подчеркнул важность грузинского вина как основного экспортного продукта.Глава Минсельхоза осведомил гостей, что ведомство в рамках своей компетенции окажет поддержку кандидатуре города Пусан на этапе отбора страны-организатора Всемирной выставки ЭКСПО-2030.Со Бёнсу поблагодарил Шамугия за поддержку, отметив, что в Корее растет популярность грузинского вина, что является важной предпосылкой для углубления торговых отношений между странами.Корея передала в подарок Грузии гидрографический катамаран >>Национальное агентство вина активно начало реализацию стратегических маркетинговых мероприятий на корейском рынке с 2019 года. В 2019 и 2022 годах грузинские винодельческие компании участвовали в выставке корейских вин и спиртных напитков "Seoul Wine and Expo".Также следует отметить, что при поддержке Национального агентства вина грузинское вино будет представлено на международном мероприятии "Daejeon International Wine Festival 2022" в корейском городе Тэджон с 25 по 28 августа включительно.Грузия и Корея продолжают переговоры по инвестиционному соглашению >>По статистике, первые инвестиции из Кореи в Грузию были сделаны в 1997 году, с тех пор, включая 2020 год, общий объем инвестиций составил 204,32 миллиона долларов. В том числе в 2016-2020 годах – 123,79 миллиона долларов.По данным Национальной службы статистики, товарооборот между странами в 2021 году составил почти 80 миллионов долларов.
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грузия, новости, экономика, отар шамугия , агентство охраняемых территорий, южная корея, сельское хозяйство грузии
грузия, новости, экономика, отар шамугия , агентство охраняемых территорий, южная корея, сельское хозяйство грузии
Грузия и Корея продолжают налаживать торговые связи
Минсельхоз Грузии окажет поддержку городу Пусан на этапе отбора страны-организатора Всемирной выставки ЭКСПО-2030
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Перспективы углубления торгово-экономических отношений между Грузией и Кореей обсудили в ходе визита корейской делегации в Тбилиси, сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.
Глава сельскохозяйственного ведомства Отар Шамугия встретился со спецпредставителем президента Кореи Су Бёнсу и депутатами Национальной ассамблеи.
Министр проинформировал представителей делегации о возможностях экотуризма и агротуризма в Грузии.
Кроме того, Шамугия поблагодарил Спецпредставителя президента Кореи за техническую помощь, оказанную Агентству охраняемых территорий.
В 2021 году между Службой национальных парков Кореи и Агентством охраняемых территорий Грузии был подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого уже реализовано несколько важных мероприятий.
На встрече Шамугия обратил внимание на продукцию местного сельскохозяйственного производства, обладающую особым экспортным потенциалом, и подчеркнул важность грузинского вина как основного экспортного продукта.
Глава Минсельхоза осведомил гостей, что ведомство в рамках своей компетенции окажет поддержку кандидатуре города Пусан на этапе отбора страны-организатора Всемирной выставки ЭКСПО-2030.
Со Бёнсу поблагодарил Шамугия за поддержку, отметив, что в Корее растет популярность грузинского вина, что является важной предпосылкой для углубления торговых отношений между странами.
Национальное агентство вина активно начало реализацию стратегических маркетинговых мероприятий на корейском рынке с 2019 года. В 2019 и 2022 годах грузинские винодельческие компании участвовали в выставке корейских вин и спиртных напитков "Seoul Wine and Expo".
Также следует отметить, что при поддержке Национального агентства вина грузинское вино будет представлено на международном мероприятии "Daejeon International Wine Festival 2022" в корейском городе Тэджон с 25 по 28 августа включительно.
По статистике, первые инвестиции из Кореи в Грузию были сделаны в 1997 году, с тех пор, включая 2020 год, общий объем инвестиций составил 204,32 миллиона долларов. В том числе в 2016-2020 годах – 123,79 миллиона долларов.
По данным Национальной службы статистики, товарооборот между странами в 2021 году составил почти 80 миллионов долларов.