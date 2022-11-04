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В Грузии раскрыли схему мошенничества с участием полицейского
В Грузии раскрыли схему мошенничества с участием полицейского
Троим обвиняемым в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц, грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет 04.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-04T23:51+0400
2022-11-04T23:51+0400
2022-11-04T23:51+0400
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новости
происшествия
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Прокуратура Грузии раскрыла схему крупного мошенничества в Тбилиси, среди обвиняемых оказался сотрудник полиции, говорится в сообщении ведомства.Как установило расследование, трое обвиняемых в 2021 году предложили одному человеку передать им 10 тысяч долларов якобы для дачи взятки высокопоставленному сотруднику следственной службы министерства финансов для снижения налоговой задолженности его компании.Пострадавший передал мошенникам 6,5 тысячи долларов, которые те присвоили.Инспектор полиции попался на мошенничестве на западе Грузии >>Об этой схеме стало известно сотруднику патрульной полиции, но тот из-за дружеских отношений с обвиняемыми не отреагировал на преступление.А после того, как обвиняемые в мошенничестве решили вернуть пострадавшему деньги из страха, что тот пойдет в полицию, и передали через полицейского 6,2 тысячи долларов, тот присвоил себе 1,4 тысячи и отдал пострадавшему только 4,8 тысячи долларов.Теперь троим обвиняемым в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц, грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет, а сотруднику полиции, обвиняемому в злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении денег, – тюрьма на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
В Грузии раскрыли схему мошенничества с участием полицейского
Троим обвиняемым в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц, грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет
ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Прокуратура Грузии раскрыла схему крупного мошенничества в Тбилиси, среди обвиняемых оказался сотрудник полиции, говорится в сообщении ведомства.
Как установило расследование, трое обвиняемых в 2021 году предложили одному человеку передать им 10 тысяч долларов якобы для дачи взятки высокопоставленному сотруднику следственной службы министерства финансов для снижения налоговой задолженности его компании.
Пострадавший передал мошенникам 6,5 тысячи долларов, которые те присвоили.
Об этой схеме стало известно сотруднику патрульной полиции, но тот из-за дружеских отношений с обвиняемыми не отреагировал на преступление.
А после того, как обвиняемые в мошенничестве решили вернуть пострадавшему деньги из страха, что тот пойдет в полицию, и передали через полицейского 6,2 тысячи долларов, тот присвоил себе 1,4 тысячи и отдал пострадавшему только 4,8 тысячи долларов.
Теперь троим обвиняемым в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц, грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет, а сотруднику полиции, обвиняемому в злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении денег, – тюрьма на срок от 4 до 7 лет.