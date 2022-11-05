https://sputnik-georgia.ru/20221105/chislo-priekhavshikh-iz-rossii-v-gruziyu-vyroslo-v-pyat-raz-271946899.html

Число приехавших из России в Грузию выросло в пять раз

Число приехавших из России в Грузию выросло в пять раз

Чаще всего в Грузию въезжают через сухопутные границы - 64,4% от общего числа иностранцев 05.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-05T09:01+0400

2022-11-05T09:01+0400

2022-11-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В январе-октябре 2022 года Грузию посетили 889,5 тысячи граждан России, что на 419,8% больше, чем за десять месяцев 2021 года и на 32,8% меньше, чем в 2019-м, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.Грузия за десять месяцев приняла почти 4,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 45,2% меньше, чем до пандемии в 2019 году.Из общего числа визитов, более 3 миллионов были туристическими, что на 137,9% больше, чем в январе-октябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 68,8%.Лидеры по визитам в ГрузиюПо данным Национальной администрации туризма, Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию. Лишь в октябре 2022 года страну посетили 109,2 тысячи граждан России, что на 274,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 7,7% меньше, чем в 2019-м.Также увеличилось количество представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В январе-октябре они посетили Грузию 245,2 тысячи раз – вдвое больше, чем за отчетный период прошлого года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 64,4% от общего числа иностранцев. В этом плане лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.Граждане России в Грузии - новая статистика >>На втором месте – посещение страны воздушным путем – 34,6% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 874 тысячи путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, туризм, новости, экономика, национальная администрация туризма грузии, статистика