https://sputnik-georgia.ru/20221106/ebrr-pomozhet-gruzii-otremontirovat-desyat-stantsiy-metro-271976282.html
ЕБРР поможет Грузии отремонтировать десять станций метро
ЕБРР поможет Грузии отремонтировать десять станций метро
Проект является частью более широкой программы, направленной на оказание помощи городским властям в реформировании системы управления общественным транспортом 06.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-06T19:22+0400
2022-11-06T19:22+0400
2022-11-06T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может утвердить для Грузии кредит на сумму 50 миллионов евро на ремонт десяти станций метро в Тбилиси, сообщается на сайте финансовой организации.Ремонтные работы планируется начать на станции метро Гурамишвили, Вокзальная площадь, Сараджишвили, Марджанишвили, Площадь свободы, 300 арагвинцев, Руставели, Исани, Церетели и Надзаладеви.Отмечается, что проект является частью более широкой программы, направленной на оказание помощи городским властям в реформировании системы управления общественным транспортом путем финансирования обновления систем автобусов и метро, а также реструктуризации сети.Транш будет направлен "Тбилисской транспортной компании", которая эксплуатирует метро, муниципальные автобусы и канатные дороги в Тбилиси.Станции метро Тбилиси адаптируют для лиц с ОВЗ >>Крайний срок окончательного одобрения проекта – 25 января 2023 года.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции и две ветки. Общая протяженность линий метро – 57 километров: длина первой ветки – 40 километров, а второй – 17 километров.За 30 лет с начала деятельности в Грузии ЕБРР инвестировал 5 миллиардов евро в 270 проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ебрр, тбилиси, экономика, тбилисский метрополитен, европейский банк реконструкции и развития
грузия, новости, ебрр, тбилиси, экономика, тбилисский метрополитен, европейский банк реконструкции и развития
ЕБРР поможет Грузии отремонтировать десять станций метро
19:22 06.11.2022 (обновлено: 19:55 06.11.2022)
Проект является частью более широкой программы, направленной на оказание помощи городским властям в реформировании системы управления общественным транспортом
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может утвердить для Грузии кредит на сумму 50 миллионов евро на ремонт десяти станций метро в Тбилиси, сообщается на сайте финансовой организации.
Ремонтные работы планируется начать на станции метро Гурамишвили, Вокзальная площадь, Сараджишвили, Марджанишвили, Площадь свободы, 300 арагвинцев, Руставели, Исани, Церетели и Надзаладеви.
"Инвестиции повысят надежность, безопасность и эффективность общественного транспорта за счет модернизации и реконструкции 10 станций метро", - говорится в сообщении
ЕБРР.
Отмечается, что проект является частью более широкой программы, направленной на оказание помощи городским властям в реформировании системы управления общественным транспортом путем финансирования обновления систем автобусов и метро, а также реструктуризации сети.
Транш будет направлен "Тбилисской транспортной компании", которая эксплуатирует метро, муниципальные автобусы и канатные дороги в Тбилиси.
Крайний срок окончательного одобрения проекта – 25 января 2023 года.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции и две ветки. Общая протяженность линий метро – 57 километров: длина первой ветки – 40 километров, а второй – 17 километров.
За 30 лет с начала деятельности в Грузии ЕБРР инвестировал 5 миллиардов евро в 270 проектов.