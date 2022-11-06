https://sputnik-georgia.ru/20221106/gruzinskiy-dzyudoist-zavoeval-bronzu-na-turnire-v-baku-271977393.html

Грузинский дзюдоист завоевал бронзу на турнире в Баку

Грузинский дзюдоист завоевал бронзу на турнире в Баку

Грузинская сборная завершила турнир с двумя бронзовыми медалями 06.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-06T21:32+0400

2022-11-06T21:32+0400

2022-11-06T21:32+0400

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лука майсурадзе

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лаша шавдатуашвили

баку

гран-при по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Действующий чемпион Европы Лука Майсурадзе победил в борьбе за бронзу азербайджанца Мамадали Мехдиева в весовой категории 90 кг на турнире Большого шлема по дзюдо в Баку.Сегодня в финале турнира Большого шлема в Баку приняли участие пять грузин, из которых только один дзюдоист вышел в финальный блок.Тяжеловесы Саба Инанеишвили и Софио Сомхишвили сегодня проиграли в утешительных схватках, а Гурам Тушишвили (+100 кг) попрощался с турниром в первом поединке из-за сомнительного решения судей.Лига чемпионов среди дзюдоистов пройдет в Грузии >>Кроме того, без медали остался и молодой Илья Суламанидзе, выступающий в весовой категории до 100 кг, который вышел на татам первым среди грузинских дзюдоистов. Он проиграл в 1/8 финала узбеку Турабоеву.Таким образом, благодаря Маисурадзе, грузинская сборная завершила турнир с двумя бронзовыми медалями. Накануне бронзу команде принес Лаша Шавдатуашвили (73 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, лука майсурадзе, гурам тушишвили, лаша шавдатуашвили, баку, гран-при по дзюдо