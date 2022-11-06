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Грузинский дзюдоист завоевал бронзу на турнире в Баку
Грузинский дзюдоист завоевал бронзу на турнире в Баку
Грузинская сборная завершила турнир с двумя бронзовыми медалями 06.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-06T21:32+0400
2022-11-06T21:32+0400
2022-11-06T21:32+0400
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лука майсурадзе
гурам тушишвили
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Действующий чемпион Европы Лука Майсурадзе победил в борьбе за бронзу азербайджанца Мамадали Мехдиева в весовой категории 90 кг на турнире Большого шлема по дзюдо в Баку.Сегодня в финале турнира Большого шлема в Баку приняли участие пять грузин, из которых только один дзюдоист вышел в финальный блок.Тяжеловесы Саба Инанеишвили и Софио Сомхишвили сегодня проиграли в утешительных схватках, а Гурам Тушишвили (+100 кг) попрощался с турниром в первом поединке из-за сомнительного решения судей.Лига чемпионов среди дзюдоистов пройдет в Грузии >>Кроме того, без медали остался и молодой Илья Суламанидзе, выступающий в весовой категории до 100 кг, который вышел на татам первым среди грузинских дзюдоистов. Он проиграл в 1/8 финала узбеку Турабоеву.Таким образом, благодаря Маисурадзе, грузинская сборная завершила турнир с двумя бронзовыми медалями. Накануне бронзу команде принес Лаша Шавдатуашвили (73 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
баку
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спорт, новости, грузия, лука майсурадзе, гурам тушишвили, лаша шавдатуашвили, баку, гран-при по дзюдо
спорт, новости, грузия, лука майсурадзе, гурам тушишвили, лаша шавдатуашвили, баку, гран-при по дзюдо
Грузинский дзюдоист завоевал бронзу на турнире в Баку
Грузинская сборная завершила турнир с двумя бронзовыми медалями
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Действующий чемпион Европы Лука Майсурадзе победил в борьбе за бронзу азербайджанца Мамадали Мехдиева в весовой категории 90 кг на турнире Большого шлема по дзюдо в Баку.
Сегодня в финале турнира Большого шлема в Баку приняли участие пять грузин, из которых только один дзюдоист вышел в финальный блок.
Тяжеловесы Саба Инанеишвили и Софио Сомхишвили сегодня проиграли в утешительных схватках, а Гурам Тушишвили (+100 кг) попрощался с турниром в первом поединке из-за сомнительного решения судей.
Кроме того, без медали остался и молодой Илья Суламанидзе, выступающий в весовой категории до 100 кг, который вышел на татам первым среди грузинских дзюдоистов. Он проиграл в 1/8 финала узбеку Турабоеву.
Таким образом, благодаря Маисурадзе, грузинская сборная завершила турнир с двумя бронзовыми медалями. Накануне бронзу команде принес Лаша Шавдатуашвили (73 кг).