https://sputnik-georgia.ru/20221106/gruziya-izuchaet-opyt-turtsii-v-rybolovstve-271971559.html

Грузия изучает опыт Турции в рыболовстве

Грузия изучает опыт Турции в рыболовстве

Обмен знаниями и опытом позволит Грузии и дальше развивать направление рыболовства, заявил замминистра 06.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-06T14:42+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Грузинская делегация ознакомилась с развитием рыболовства и процессом лабораторной диагностики рыбы в Турции, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза Грузии.Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Соломон Павлиашвили вместе с директором Государственной лаборатории сельского хозяйства Ираклием Гуледани находился с рабочим визитом в турецком черноморском городе Трабзон.По его словам, в рамках встреч грузинская сторона получила исчерпывающую информацию и обсудила вопросы будущего сотрудничества с трабзонскими учреждениями.Рыболовство в Грузии является развивающейся сферой.Снижены квоты на вылов рыбы в Черном море у берегов Грузии >>Ловить рыбу в стране можно в течение года, при этом рыба должна быть определенного размера, который определяет технический регламент рыболовства. Исключение составляют несколько видов рыб, на которые действует запрет на ловлю - осетровые, черноморская кумжа, форель, астакус и морские млекопитающие.Общий объем квот на вылов рыбных ресурсов Черного моря на 2021-2022 годы, в том числе анчоуса, определен в Грузии в размере 85 тысяч тонн, в соответствии со стандартами ЕС и требованиями Средиземноморской комиссии. На 2020-2021 годы квоты составляли 109 тысяч тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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