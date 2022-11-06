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Крупнейшую в истории партию наркотиков конфисковали в Испании
Крупнейшую в истории партию наркотиков конфисковали в Испании
В ходе операции полиция задержала 20 человек в возрасте от 20 до 59 лет 06.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-06T10:21+0400
2022-11-06T10:21+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Гражданская гвардия Испании изъяла самую большую в истории партию расфасованной марихуаны, обнаружено 32 тонны наркотических средств.Отмечается, что операция проходила в три этапа. В ходе операции полиция задержала 20 человек в возрасте от 20 до 59 лет.По данным полиции, через сложную сеть марихуану отправляли в некоторые части Испании, Швейцарию, Нидерланды, Германию и Бельгию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, испания, наркотики
в мире, новости, происшествия, испания, наркотики
Крупнейшую в истории партию наркотиков конфисковали в Испании
В ходе операции полиция задержала 20 человек в возрасте от 20 до 59 лет
ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Гражданская гвардия Испании изъяла самую большую в истории партию расфасованной марихуаны, обнаружено 32 тонны наркотических средств.
"Гражданская гвардия изъяла крупный тайник с расфасованной марихуаной. Операция "Сад" завершилась изъятием 32 370 килограммов марихуаны, что является крупнейшей конфискацией этого вещества не только в Испании, но и на международном уровне", - говорится в заявлении полиции, передает РИА Новости
.
Отмечается, что операция проходила в три этапа. В ходе операции полиция задержала 20 человек в возрасте от 20 до 59 лет.
По данным полиции, через сложную сеть марихуану отправляли в некоторые части Испании, Швейцарию, Нидерланды, Германию и Бельгию.