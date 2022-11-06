https://sputnik-georgia.ru/20221106/krupneyshuyu-v-istorii-partiyu-narkotikov-konfiskovali-v-ispanii-271963920.html

Крупнейшую в истории партию наркотиков конфисковали в Испании

Крупнейшую в истории партию наркотиков конфисковали в Испании

В ходе операции полиция задержала 20 человек в возрасте от 20 до 59 лет 06.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-06T10:21+0400

2022-11-06T10:21+0400

2022-11-06T10:21+0400

в мире

новости

происшествия

испания

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24063/41/240634118_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_a8bf30043291cf43bbd3908a0ca0a456.jpg

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Гражданская гвардия Испании изъяла самую большую в истории партию расфасованной марихуаны, обнаружено 32 тонны наркотических средств.Отмечается, что операция проходила в три этапа. В ходе операции полиция задержала 20 человек в возрасте от 20 до 59 лет.По данным полиции, через сложную сеть марихуану отправляли в некоторые части Испании, Швейцарию, Нидерланды, Германию и Бельгию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, испания, наркотики