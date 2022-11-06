https://sputnik-georgia.ru/20221106/na-remont-naberezhnoy-v-poti-potratyat-bolee-dvukh-millionov-lari-271978299.html

На ремонт набережной в Поти потратят более двух миллионов лари

На ремонт набережной в Поти потратят более двух миллионов лари

В рамках проекта на однокилометровом участке будет уложено двухслойное асфальтобетонное дорожное покрытие 06.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-06T23:05+0400

2022-11-06T23:05+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Работы по полному ремонту дороги на набережной Николадзе начались в черноморском городе Поти (регион Самегрело), сообщается на сайте Потийского муниципалитета.Стоимость проекта - 2,3 миллиона лари (840 тысяч долларов).В рамках проекта на однокилометровом участке будет уложено двухслойное асфальтобетонное дорожное покрытие, устроена система наружного освещения, дренажные каналы, бордюры, и островки безопасности.Когда новый причал порта Поти сможет принимать корабли? >>Кроме того, обустроят велосипедные дорожки.По информации местной мэрии, в рамках работ будет проведена установка дорожных знаков и работы по разметке дорог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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