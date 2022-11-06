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На ремонт набережной в Поти потратят более двух миллионов лари
На ремонт набережной в Поти потратят более двух миллионов лари
В рамках проекта на однокилометровом участке будет уложено двухслойное асфальтобетонное дорожное покрытие 06.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-06T23:05+0400
2022-11-06T23:05+0400
2022-11-06T23:05+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Работы по полному ремонту дороги на набережной Николадзе начались в черноморском городе Поти (регион Самегрело), сообщается на сайте Потийского муниципалитета.Стоимость проекта - 2,3 миллиона лари (840 тысяч долларов).В рамках проекта на однокилометровом участке будет уложено двухслойное асфальтобетонное дорожное покрытие, устроена система наружного освещения, дренажные каналы, бордюры, и островки безопасности.Когда новый причал порта Поти сможет принимать корабли? >>Кроме того, обустроят велосипедные дорожки.По информации местной мэрии, в рамках работ будет проведена установка дорожных знаков и работы по разметке дорог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, поти
грузия, новости, общество, поти
На ремонт набережной в Поти потратят более двух миллионов лари
В рамках проекта на однокилометровом участке будет уложено двухслойное асфальтобетонное дорожное покрытие
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Работы по полному ремонту дороги на набережной Николадзе начались в черноморском городе Поти (регион Самегрело), сообщается на сайте Потийского муниципалитета.
Стоимость проекта - 2,3 миллиона лари (840 тысяч долларов).
В рамках проекта на однокилометровом участке будет уложено двухслойное асфальтобетонное дорожное покрытие, устроена система наружного освещения, дренажные каналы, бордюры, и островки безопасности.
Кроме того, обустроят велосипедные дорожки.
По информации местной мэрии, в рамках работ будет проведена установка дорожных знаков и работы по разметке дорог.