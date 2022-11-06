https://sputnik-georgia.ru/20221106/rossiya-povysila-poshlinu-na-pshenitsu-271973424.html

Россия повысила пошлину на пшеницу

Россия повысила пошлину на пшеницу

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября снизилась на 1,7 доллара - до 42,7 доллара за тонну 06.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-06T16:20+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноября — Sputnik. Россия повысила экспортные пошлины на зерно, но снизила на подсолнечное масло и нефть.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 по 15 ноября включительно составит 3012 рублей за тонну, на вывоз ячменя - 2495,6 рубля за тонну, кукурузы - 1114,3 рубля за тонну.Главное, чтобы хлеб не дорожал – глава Минсельхоза Грузии >>Пошлина на экспорт пшеницы со 2 по 8 ноября включительно составляет 2923,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2414,3 рубля за тонну, кукурузы - 1637,3 рубля за тонну, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Экспорт подсолнечного масла из РоссииПошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 ноября останется нулевой, как и в октябре, а на экспорт подсолнечного шрота составит 1145 рублей за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза России.Ставка пошлины для подсолнечного масла рассчитана при индикативной цене в 1319,1 доллара за тонну. В октябре также действует нулевая пошлина, ее значение рассчитано по цене в 1244,4 доллара за тонну.Пошлина на экспорт подсолнечного шрота в ноябре рассчитана по индикативной цене 252 доллара за тонну. В октябре она была нулевой, а рассчитана при цене 177 долларов за тонну.В начале июля правительство РФ продлило на год срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника - до 31 августа 2023 года - и перевело расчет пошлин на масло и шрот в рубли.Пошлина на нефть снизиласьПошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября снизилась на 1,7 доллара - до 42,7 доллара за тонну.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизилась до 12,8 доллара с 13,3 доллара за тонну, на темные - до 42,7 доллара с 44,4 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина опустилась до 12,8 доллара с 13,3 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) - до 23,4 доллара с 24,4 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 ноября увеличилась до 96,2 доллара с 90,7 доллара, на чистые фракции СУГ - до 86,5 доллара с 81,6 доллара, на кокс - снизилась до 2,7 доллара с 2,8 доллара за тонну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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