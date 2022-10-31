https://sputnik-georgia.ru/20221031/glavnoe-chtoby-khleb-ne-dorozhal--glava-minselkhoza-gruzii-271804538.html

Главное, чтобы хлеб не дорожал – глава Минсельхоза Грузии

Главное, чтобы хлеб не дорожал – глава Минсельхоза Грузии

Мы следим за процессами, как будут развиваться события, насколько возможно будет завезти пшеницу в страну, заявил министр 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T19:51+0400

2022-10-31T19:51+0400

2022-10-31T20:02+0400

грузия

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отар шамугия

зерно

хлеб

министерство сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Минсельхоз Грузии следит за ситуацией на рынке пшеницы, и будет принимать решения, приемлемые и эффективные в первую очередь для населения страны, заявил журналистам глава ведомства Отар Шамугия.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать импортированную пшеницу и производить муку на месте. Ситуация на рынках зерна стала особенно труднопрогнозируемой после событий на Украине.По словам министра, цена пшеницы на мировом рынке меняется после растущей динамики от послевеменнего до летнего периода. Он отметил, что в тот период, Минсельоз не вмешивался в процесс, чтобы не вызвать повышения стоимости продукта номер один."Мы всеми силами старались поддерживать цену на хлеб, а в дальнейшем мы увидели, что цена на хлеб определенной категории была даже уменьшена на 10 тетри", сказал он.Некоторые производители хлеба снизили стоимость хлеба на 10 тетри в конце сентября. Когда тогда пояснили в Союзе производителей хлеба, несколько новых компаний, которые появились на рынке, снизили цены для привлечения потребителей. Но, это не массовое снижение.Грузинские мелькомбинаты могут вновь приостановить производство >>"Мы постоянно следим за этим процессом, и если потребуется вмешательство правительства, чтобы помочь сектору, мы это сделаем. Однако наша первая задача – сделать так, чтобы цена на хлеб для населения существенно не выросла, и именно поэтому мы принимаем те решения, о которых говорим", – сказал Шамугия.О каков возможном вмешательстве идет речь министр не уточнил.Трудные времена для грузинских мукомолов настали прошлым летом, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу."Позже этот процесс был восстановлен. В этом месяце поступило более 25 тысяч тонн пшеницы, возобновили работу мельницы", - отметил министр.Производство зерновых в мире в текущем сезоне может сократиться – отчет FAO >>Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-сентябре текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 130,8 тысячи тонн на сумму 49,2 млн долларов, а также 96,6 тысячи тонн пшеницы и меслина на сумму 35,7 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, отар шамугия , зерно, хлеб, министерство сельского хозяйства грузии