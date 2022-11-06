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Самолет рухнул в озеро в Африке
Самолет рухнул в озеро в Африке
На борту находилось 53 человека - 49 пассажиров и четыре члена экипажа 06.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-06T14:01+0400
2022-11-06T14:01+0400
2022-11-06T15:39+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Пассажирский самолет, принадлежащий крупной частной авиакомпании Precision Air, потерпел крушение в Танзании, об этом говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.Рейс PW 494, летевший из Дар-эс-Салама, при совершении промежуточной посадки в аэропорту Букобы упал в озеро Виктория. Во время ЧП самолет был на высоте около 100 метров.На борту находилось 53 человека - 49 пассажиров и четыре члена экипажа.На кадрах с места инцидента, размещенных в соцсетях, видно, что самолет не ушел под воду полностью и часть фюзеляжа возвышается над озером.Авиакатастрофа на юге России - военный самолет упал на дом >>На месте происшествия работают спасатели.Вероятной причиной крушения называются плохие погодные условия - в этот день была штормовая погода и шел сильный дождь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, происшествия, африка, авиакатастрофа
Самолет рухнул в озеро в Африке
14:01 06.11.2022 (обновлено: 15:39 06.11.2022)
На борту находилось 53 человека - 49 пассажиров и четыре члена экипажа
ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Пассажирский самолет, принадлежащий крупной частной авиакомпании Precision Air, потерпел крушение в Танзании, об этом говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.
Рейс PW 494, летевший из Дар-эс-Салама, при совершении промежуточной посадки в аэропорту Букобы упал в озеро Виктория. Во время ЧП самолет был на высоте около 100 метров.
На борту находилось 53 человека - 49 пассажиров и четыре члена экипажа.
На кадрах с места инцидента, размещенных в соцсетях, видно, что самолет не ушел под воду полностью и часть фюзеляжа возвышается над озером.
На месте происшествия работают спасатели.
Вероятной причиной крушения называются плохие погодные условия - в этот день была штормовая погода и шел сильный дождь.