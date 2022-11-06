https://sputnik-georgia.ru/20221106/v-tbilisi-menyayut-nazvaniya-ulits-271968371.html
В Тбилиси меняют названия улиц
В Тбилиси меняют названия улиц
Безымянная площадь возле улицы Навтлуги в Исанском районе станет Греческой 06.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-06T12:31+0400
2022-11-06T12:31+0400
2022-11-06T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя – Sputnik. Тбилисский совещательный орган – сакребуло, принял решение переименовать ряд улиц и мостов в столице.Согласно принятому постановлению, мост в Чугуретском районе назван в честь грузинского писателя-классика Гурама Дочанашвили, а улица Чорохи переименована в честь грузинского музыканта и фольклориста Анзора Эркомаишвили.Безымянная улица и площадь рядом с проспектом Григола Робакидзе в Дидубийском районе названы в честь певца и музыканта Джемала Чкуасели.Расположенная в Чугуретском районе улица Канкава будет носить имя композитора, заслуженного артиста Грузии и почетного гражданина Тбилиси Гомара Сихарулидзе, а переулок возле улицы Габриэля Сундукяна — фольклориста Кукури Чохонелидзе.Улица имени Параджанова появилась в Тбилиси >>В районе Мтацминда участок улицы и примыкающей к ней переулок названы именем режиссера Резо Габриадзе.В Исанском районе часть улицы Константина Цуцкиридзе и часть переулка Иори переименовали в честь архитектора Гиги Батиашвили, а безымянная площадь возле улицы Навтлуги в том же районе станет Греческой.Безымянная улица рядом с улицей Иосеба Нонешвили в Мухиани названа в честь певца Зураба Бакурадзе. А государственная школа №220 будет носить имя Зураба Дзамунашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, сакребуло тбилиси
грузия, новости, культура, тбилиси, сакребуло тбилиси
В Тбилиси меняют названия улиц
Безымянная площадь возле улицы Навтлуги в Исанском районе станет Греческой
ТБИЛИСИ, 6 ноя – Sputnik. Тбилисский совещательный орган – сакребуло, принял решение переименовать ряд улиц и мостов в столице.
Согласно принятому постановлению, мост в Чугуретском районе назван в честь грузинского писателя-классика Гурама Дочанашвили, а улица Чорохи переименована в честь грузинского музыканта и фольклориста Анзора Эркомаишвили.
Безымянная улица и площадь рядом с проспектом Григола Робакидзе в Дидубийском районе названы в честь певца и музыканта Джемала Чкуасели.
Расположенная в Чугуретском районе улица Канкава будет носить имя композитора, заслуженного артиста Грузии и почетного гражданина Тбилиси Гомара Сихарулидзе, а переулок возле улицы Габриэля Сундукяна — фольклориста Кукури Чохонелидзе.
В районе Мтацминда участок улицы и примыкающей к ней переулок названы именем режиссера Резо Габриадзе.
В Исанском районе часть улицы Константина Цуцкиридзе и часть переулка Иори переименовали в честь архитектора Гиги Батиашвили, а безымянная площадь возле улицы Навтлуги в том же районе станет Греческой.
Безымянная улица рядом с улицей Иосеба Нонешвили в Мухиани названа в честь певца Зураба Бакурадзе. А государственная школа №220 будет носить имя Зураба Дзамунашвили.