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Грузия и МВФ договорились по схеме поддержки возобновляемой энергетики

Грузия и МВФ договорились по схеме поддержки возобновляемой энергетики

В рамках программы МВФ Грузия продолжит работу над структурными реформами, заявил министр 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T22:39+0400

2022-11-07T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Грузия достигла договоренности с миссией Международного валютного фонда относительно схемы поддержки возобновляемых источников энергии, а также согласованы взгляды на реформу государственных предприятий, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.Разработанная правительством Грузии схема включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона.МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).По словам министра, в рамках программы Грузия продолжит работу над структурными реформами, тем самым обеспечив большую устойчивость экономики к глобальным вызовам."Мы высоко ценим поддержку МВФ в реализации текущих реформ и экономической устойчивости в Грузии. У нас очень хороший опыт сотрудничества с фондом, такие же ожидания у нас и от текущей программы", – отметил Хуцишвили.Премьер Грузии встретился с главой оценочной миссии МВФ >>Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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