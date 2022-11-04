https://sputnik-georgia.ru/20221104/premer-gruzii-vstretilsya-s-glavoy-otsenochnoy-missii-mvf-271943264.html

Премьер Грузии встретился с главой оценочной миссии МВФ

Премьер Грузии встретился с главой оценочной миссии МВФ

Текущая программа МВФ в свете вызовов в регионе имеет большое значение для страны, отметил премьер 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T21:34+0400

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международный валютный фонд

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили обсудил реформы, проводимые в Грузии при поддержке Международного валютного фонда, с главой оценочной миссии МВФ Джеймсом Джоном.Оценочная миссия МВФ обсуждает вопросы текущего и будущего сотрудничества организации с Грузией, в ходе встреч с высокопоставленными лицами страны. Приезду миссии в Тбилиси предшествовали ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка, на которых грузинская сторона провела переговоры с руководством этих международных организаций в Вашингтоне.Обсуждение на встрече коснулось деятельности МВФ в Грузии, и была выражена готовность продолжать проводимые в стране реформы. Также было подчеркнуто, что текущая программа МВФ в свете вызовов в регионе имеет большое значение.Оценочная миссия МВФ начала работу в Грузии >>Глава грузинского правительства поблагодарил Джона за твердую поддержку МВФ на пути развития и реформ Грузии.Кроме того, были подчеркнуты тенденции экономического роста в Грузии.Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%.Было отмечено, что, несмотря на то что инфляция остается одной из важнейших глобальных проблем, в Грузии можно наблюдать динамику снижения.Миссия МВФ оценила бюджет Грузии на 2023 год >>Уровень инфляции в Грузии начал снижаться. Годовая инфляция (октябрь 2022 года к октябрю 2021 года) составила 10,6%, при целевом показателе 3%. В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8% в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, а в сентябре – 11,5%.МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, мвф, ираклий гарибашвили, экономика, международный валютный фонд