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Мировые цены на зерно выросли в октябре - отчет FAO

Мировые цены на зерно выросли в октябре - отчет FAO

Цены всех учитываемых товаров, за исключением зерновых, снизились по сравнению с показателями месяцем ранее 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T07:32+0400

2022-11-07T07:32+0400

2022-11-07T08:12+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Индекс цен на зерновые в мире за октябрь, а также цены на подсолнечное масло выросли по отношению к сентябрю из-за неопределенности с вывозом зерна с Украины, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).Индекс цен FAO на зерновые вырос до 152,3 пункта (на 4,4 пункта к сентябрю, или на 3%). ФАО объясняет это сохраняющейся неопределенностью с продолжением черноморской зерновой инициативы. Индекс цен на растительное масло снизился по отношению к сентябрю на 2,4 пункта, или на 1,6% - до 150,1 пункта. Это обусловлено снижением мировых цен на пальмовое, соевое и рапсовое масло, которое с избытком компенсировало рост котировок масла подсолнечного, поясняют в FAO.Индекс цен на сахар в октябре снизился к сентябрю на 0,7 пункта, или на 0,6% - до 109 пунктов. FAO отмечает, что сокращение в октябре вызвано главным образом "благоприятным" прогнозом предложения в мире в сезоне 2022-2023 годов и ожидаемым ростом производства в Индии.Индекс цен на молочную продукцию снизился к сентябрю на 2,5 пункта, или на 1,7% - до 140,1 пункта. Это обусловлено меньшими, чем предполагалось, объемами закупок со стороны Китая и вялым спросом по спотовым контрактам, поскольку большинство стран‑импортеров полностью удовлетворили свои текущие потребности, кроме того, сказывается и влияние ослабления евро относительно доллара. Индекс цен FAO на мясо снизился на 1,6 пункта к сентябрю, или на 1,4% - до 118,4 пункта. Сильнее всего снизились цены на баранину и свинину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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