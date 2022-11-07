https://sputnik-georgia.ru/20221107/premer-gruzii-prizval-obedinitsya-radi-buduschego-planety-272003770.html

Премьер Грузии призвал объединиться ради будущего планеты

Премьер Грузии призвал объединиться ради будущего планеты

Во вторник Гарибашвили примет участие в работе круглого стола по вопросам, связанным с инвестициями в энергетике 07.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Пришло время объединенными усилиями обеспечить будущее нашей планеты, об этом написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в соцсети Твиттер.Глава грузинского правительства вместе с грузинской делегацией находится в египетском городе Шарм-эль-Шейх, где проходит 27-й саммит мировых лидеров Конференции ООН по изменению климата.По словам главы аппарата правительства Реваза Джавелидзе, сегодня состоялись встречи и выступления по теме безопасности продовольствия"Премьер-министр Грузии выступил и говорил о тех проблемах, которые существуют в этом направлении в региональном плане, также говорил о путях их решения", - заявил Джавелидзе.По его словам, встречи главы грузинского правительства вместе с членами делегации продолжатся и завтра, когда Гарибашвили примет участие работе круглого стола по вопросам, связанным с инвестициями в энергетике.Премьер Грузии выступит на климатическом саммите в Египте >>Как отметил Джавелидзе, у премьера будет возможность обратится к представителям высокого ранга в формате пленарной сессии.В египетском Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября проходит сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.На 7 и 8 ноября в рамках COP27 запланирован Климатический саммит, в ходе которого ожидаются выступления более 120 глав государств, также в программу включены шесть круглых столов с их участием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, египет, оон