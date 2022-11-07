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Президент Грузии отправилась с рабочим визитом во Францию

Президент Грузии отправилась с рабочим визитом во Францию

В рамках визита глава государства примет участие в международных форумах, которые пройдут в Страсбурге и Париже 07.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с рабочим визитом Францию, сообщает пресс-служба президента.В рамках визита глава государства примет участие в международных форумах, которые пройдут в Страсбурге и Париже."Всемирный форум демократии", который пройдет в Страсбурге, проводится ежегодно под патронажем Совета Европы и правительства Франции. Цель десятого юбилейного форума демократии - выявить основные факторы упадка демократии и найти адекватные пути решения этого вопроса.Президент Грузии прибыла с рабочим визитом во Францию >>По сообщению пресс-службы грузинского президента, в Страсбурге запланированы встречи Зурабишвили с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Коксом.В рамках Форума Зурабишвили встретится с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.Далее президент Грузии отправится в Париж, где вместе с мировыми лидерами примет участие в "Парижском форуме мира", который в пятый раз пройдет во французской столице. Мероприятие этого года будет посвящено предотвращению мультикризиса и деструктивной глобальной поляризации.На форуме выступят президент Франции Эммануэль Макрон, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, президент Красного Креста и Красного Полумесяца Мириана Споларич-Эггер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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