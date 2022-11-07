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Президент Грузии отправилась с рабочим визитом во Францию
Президент Грузии отправилась с рабочим визитом во Францию
В рамках визита глава государства примет участие в международных форумах, которые пройдут в Страсбурге и Париже 07.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-07T08:04+0400
2022-11-07T08:04+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с рабочим визитом Францию, сообщает пресс-служба президента.В рамках визита глава государства примет участие в международных форумах, которые пройдут в Страсбурге и Париже."Всемирный форум демократии", который пройдет в Страсбурге, проводится ежегодно под патронажем Совета Европы и правительства Франции. Цель десятого юбилейного форума демократии - выявить основные факторы упадка демократии и найти адекватные пути решения этого вопроса.Президент Грузии прибыла с рабочим визитом во Францию >>По сообщению пресс-службы грузинского президента, в Страсбурге запланированы встречи Зурабишвили с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Коксом.В рамках Форума Зурабишвили встретится с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.Далее президент Грузии отправится в Париж, где вместе с мировыми лидерами примет участие в "Парижском форуме мира", который в пятый раз пройдет во французской столице. Мероприятие этого года будет посвящено предотвращению мультикризиса и деструктивной глобальной поляризации.На форуме выступят президент Франции Эммануэль Макрон, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, президент Красного Креста и Красного Полумесяца Мириана Споларич-Эггер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , франция, страсбург, париж, совет европы, юнеско
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , франция, страсбург, париж, совет европы, юнеско
Президент Грузии отправилась с рабочим визитом во Францию
08:04 07.11.2022 (обновлено: 08:11 07.11.2022)
В рамках визита глава государства примет участие в международных форумах, которые пройдут в Страсбурге и Париже
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с рабочим визитом Францию, сообщает пресс-служба президента.
В рамках визита глава государства примет участие в международных форумах, которые пройдут в Страсбурге и Париже.
"Всемирный форум демократии", который пройдет в Страсбурге, проводится ежегодно под патронажем Совета Европы и правительства Франции. Цель десятого юбилейного форума демократии - выявить основные факторы упадка демократии и найти адекватные пути решения этого вопроса.
По сообщению пресс-службы грузинского президента, в Страсбурге запланированы встречи Зурабишвили с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Коксом.
В рамках Форума Зурабишвили встретится с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.
Далее президент Грузии отправится в Париж, где вместе с мировыми лидерами примет участие в "Парижском форуме мира", который в пятый раз пройдет во французской столице. Мероприятие этого года будет посвящено предотвращению мультикризиса и деструктивной глобальной поляризации.
На форуме выступят президент Франции Эммануэль Макрон, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, президент Красного Креста и Красного Полумесяца Мириана Споларич-Эггер.