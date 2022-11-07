https://sputnik-georgia.ru/20221107/saakashvili-mogut-osvobodit-ot-nakazaniya--advokat-272002269.html

Саакашвили могут освободить от наказания – адвокат

Саакашвили могут освободить от наказания – адвокат

В связи с состоянием здоровья Саакашвили назначено еще несколько важных исследований, заключение по которым станут известны в конце ноября, заявил адвокат 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T19:51+0400

2022-11-07T19:51+0400

2022-11-07T19:51+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

тбилисский городской суд

шалва хачапуридзе

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили настолько тяжелое, то речь уже идет не об отсрочке отбывания наказания, но об его освобождении от наказания, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней. Его уже осмотрели несколько иностранных экспертов, которые были приглашены по инициативе адвокатов.По словам защитника интересов экс-президента, не стоит забывать, что в период ареста у Саакашвили не было никакого заболевания и он был здоров. Однако, как отметил Хачапуридзе, состояние его здоровья поэтапно ухудшилось."Согласно грузинским исследованиям, не установлено, почему у него температура. Однако американцы ответили на этот вопрос. Для нас важно выяснить почему Саакашвили дошел до такого плохого состояния за несколько месяцев и что стало причиной. Состояние Миши очень тяжелое, у него снова плохой цвет, трудно передвигаться", – заявил адвокат.Саакашвили политзаключенный? Глава парламента Грузии обратился к президенту ПАСЕ >>Хачапуридзе также отметил, что в связи с состоянием здоровья Саакашвили назначено еще несколько важных исследований, заключение по которым станут известны в конце ноября."Мы должны дождаться ответов. Заключение будет в конце ноября, и после этого мы примем решение обратится в суд. Речь идет о неврологических проблемах. Сейчас приезжает психиатр, и мы также ждем заключения токсиколога", – заявил Хачапуридзе.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, шалва хачапуридзе