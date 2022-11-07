https://sputnik-georgia.ru/20221107/saakashvili-mogut-osvobodit-ot-nakazaniya--advokat-272002269.html
Саакашвили могут освободить от наказания – адвокат
Саакашвили могут освободить от наказания – адвокат
В связи с состоянием здоровья Саакашвили назначено еще несколько важных исследований, заключение по которым станут известны в конце ноября, заявил адвокат 07.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-07T19:51+0400
2022-11-07T19:51+0400
2022-11-07T19:51+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
тбилисский городской суд
шалва хачапуридзе
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили настолько тяжелое, то речь уже идет не об отсрочке отбывания наказания, но об его освобождении от наказания, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней. Его уже осмотрели несколько иностранных экспертов, которые были приглашены по инициативе адвокатов.По словам защитника интересов экс-президента, не стоит забывать, что в период ареста у Саакашвили не было никакого заболевания и он был здоров. Однако, как отметил Хачапуридзе, состояние его здоровья поэтапно ухудшилось."Согласно грузинским исследованиям, не установлено, почему у него температура. Однако американцы ответили на этот вопрос. Для нас важно выяснить почему Саакашвили дошел до такого плохого состояния за несколько месяцев и что стало причиной. Состояние Миши очень тяжелое, у него снова плохой цвет, трудно передвигаться", – заявил адвокат.Саакашвили политзаключенный? Глава парламента Грузии обратился к президенту ПАСЕ >>Хачапуридзе также отметил, что в связи с состоянием здоровья Саакашвили назначено еще несколько важных исследований, заключение по которым станут известны в конце ноября."Мы должны дождаться ответов. Заключение будет в конце ноября, и после этого мы примем решение обратится в суд. Речь идет о неврологических проблемах. Сейчас приезжает психиатр, и мы также ждем заключения токсиколога", – заявил Хачапуридзе.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, шалва хачапуридзе
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, шалва хачапуридзе
Саакашвили могут освободить от наказания – адвокат
В связи с состоянием здоровья Саакашвили назначено еще несколько важных исследований, заключение по которым станут известны в конце ноября, заявил адвокат
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили настолько тяжелое, то речь уже идет не об отсрочке отбывания наказания, но об его освобождении от наказания, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.
Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней. Его уже осмотрели несколько иностранных экспертов, которые были приглашены по инициативе адвокатов.
"Диагнозы, поставленные американскими врачами, серьезно отличаются от диагнозов грузинских врачей. Диагнозы серьезные и не только об отсрочке, речь может идти и об освобождении от наказания. Если мы будем следовать этим диагнозам, что состояние настолько тяжелое, что специальный указ министра здравоохранения предусматривает его освобождение", – заявил Хачапуридзе журналистам.
По словам защитника интересов экс-президента, не стоит забывать, что в период ареста у Саакашвили не было никакого заболевания и он был здоров. Однако, как отметил Хачапуридзе, состояние его здоровья поэтапно ухудшилось.
"Согласно грузинским исследованиям, не установлено, почему у него температура. Однако американцы ответили на этот вопрос. Для нас важно выяснить почему Саакашвили дошел до такого плохого состояния за несколько месяцев и что стало причиной. Состояние Миши очень тяжелое, у него снова плохой цвет, трудно передвигаться", – заявил адвокат.
Хачапуридзе также отметил, что в связи с состоянием здоровья Саакашвили назначено еще несколько важных исследований, заключение по которым станут известны в конце ноября.
"Мы должны дождаться ответов. Заключение будет в конце ноября, и после этого мы примем решение обратится в суд. Речь идет о неврологических проблемах. Сейчас приезжает психиатр, и мы также ждем заключения токсиколога", – заявил Хачапуридзе.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.