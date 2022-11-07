https://sputnik-georgia.ru/20221107/vaktsinatsiya-protiv-virusa-grippa-besplatna-v-gruzii-do-serediny-noyabrya-272006398.html

Вакцинация против вируса гриппа бесплатна в Грузии до середины ноября

Вакцинация против вируса гриппа бесплатна в Грузии до середины ноября

В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T23:12+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Вакцинация против вируса гриппа в Грузии бесплатна для всех желающих, старше шести месяцев, до 15 ноября, говорится в сообщении на сайте Минздрава.Вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии с 21 сентября.Все желающие получат услугу в почти 400 медицинских учреждениях, задействованных в процессе вакцинации.На первом этапе, вакцину бесплатно получили граждане, с повышенным риском осложнений заболеваний.Когда ожидать пика вирусов гриппа в Грузии? >>В мае этого года эпидемиологи заявили, что сезон вируса гриппа в Грузии затянулся и при этом обогнал по количеству зараженных коронавирусом. Подобного распространения гриппа с 2008-2009 годов в Грузии не было, отметили специалисты.В период пандемии коронавируса динамика распространения респираторных вирусов видоизменилась. В 2020 году гриппа практические не было, поскольку коронавирус потеснил его, соответственно, он меньше беспокоил население. В 2021 году данная динамика продолжилась, однако в этом году ситуация изменилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, грипп, министерство здравоохранения грузии, здравоохранение в грузии