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Япония заинтересована в более тесных отношениях с Грузией

Япония заинтересована в более тесных отношениях с Грузией

Японские компании заинтересованы в сотрудничестве с Грузией в сфере возобновляемой энергии, заявил спикер 07.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Япония заинтересована в сотрудничестве с Грузией в плане возобновляемой энергии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Глава грузинского законодательного органа вместе с делегацией находится в Японии с рабочим визитом. В рамках визита Папуашвили встретился с председателем палаты представителей парламента Японии Хироюки Хосода, а также с председателем комитета по внешним связям нижней палаты Хитоши Кикавада.Как отметил председатель парламента, у Грузии есть огромный потенциал в сфере производства возобновляемой энергии."В то же время (Грузия – ред.) является связывающим звеном между Европой и Азией, в том числе по транспортнике энергоресурсов. Япония заинтересована в более тесных отношениях с Грузией", – подчеркнул Папуашвили.В рамках рабочего визита запланирована встреча грузинской делегации с парламентским вице-министром иностранных дел Ууми Иошикава.Грузия и Япония будут развивать торговые связи >>В Японии также состоится заседание группы дружбы парламентов Грузии и Японии.Затем Папуашвили отправится в Южную Корею, где запланирована встреча со спикером Национальной Ассамблеи Кимом Чжин Пхё.Поездка спикера грузинского парламента завершится 12 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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