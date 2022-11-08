https://sputnik-georgia.ru/20221108/glava-minyusta-spekulyatsii-na-temu-zdorovya-saakashvili-neetichny-272028901.html

Глава Минюста: спекуляции на тему здоровья Саакашвили неэтичны

Глава Минюста: спекуляции на тему здоровья Саакашвили неэтичны

Когда медицинское заключение будет готово, оно будет предоставлено адвокатам, сказала директор центра "Эмпатия" 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T17:45+0400

2022-11-08T17:45+0400

2022-11-08T17:53+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

рати брегадзе

шалва хачапуридзе

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/10/262104187_0:0:1416:797_1920x0_80_0_0_df03fa789ed871fa3e156e5d9ffbffac.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Вопрос целесообразности отбывания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили тюремного наказания установит суд после того, как будет представлено медицинское заключение, заявил министр юстиции Рати Брегадзе журналистам.О том, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, во вторник заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, уже месяцы не удаются правильное диагностирование и лечение-реабилитация экс-президента.По его словам, после того, как это заключение появится, стороны могут обратиться в суд, чтобы выяснить, является ли состояние здоровья Саакашвили настолько тяжелым, что не соответствует целям отбывания наказания."Это должен рассмотреть суд, а не министр юстиции", - заключил Брегадзе.Ранее адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе сообщил журналистам, что у Саакашвили, предположительно, деменция, туберкулез и еще 34 заболевания. При этом он добавил, что окончательный диагноз пока не установлен. Саакашвили уже осмотрели несколько иностранных экспертов, которые были приглашены по инициативе адвокатов.Адвокат Саакашвили назвал предположительный диагноз экс-президента>>Когда медицинское заключение будет готово, оно будет предоставлено адвокатам, сказала, в свою очередь, директор центра "Эмпатия".В настоящее время Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу его этапировали с 12 мая из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва хачапуридзе, тбилиси