https://sputnik-georgia.ru/20221108/glava-minyusta-spekulyatsii-na-temu-zdorovya-saakashvili-neetichny-272028901.html
Глава Минюста: спекуляции на тему здоровья Саакашвили неэтичны
Глава Минюста: спекуляции на тему здоровья Саакашвили неэтичны
Когда медицинское заключение будет готово, оно будет предоставлено адвокатам, сказала директор центра "Эмпатия" 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T17:45+0400
2022-11-08T17:45+0400
2022-11-08T17:53+0400
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новости
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михаил саакашвили
рати брегадзе
шалва хачапуридзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Вопрос целесообразности отбывания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили тюремного наказания установит суд после того, как будет представлено медицинское заключение, заявил министр юстиции Рати Брегадзе журналистам.О том, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, во вторник заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, уже месяцы не удаются правильное диагностирование и лечение-реабилитация экс-президента.По его словам, после того, как это заключение появится, стороны могут обратиться в суд, чтобы выяснить, является ли состояние здоровья Саакашвили настолько тяжелым, что не соответствует целям отбывания наказания."Это должен рассмотреть суд, а не министр юстиции", - заключил Брегадзе.Ранее адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе сообщил журналистам, что у Саакашвили, предположительно, деменция, туберкулез и еще 34 заболевания. При этом он добавил, что окончательный диагноз пока не установлен. Саакашвили уже осмотрели несколько иностранных экспертов, которые были приглашены по инициативе адвокатов.Адвокат Саакашвили назвал предположительный диагноз экс-президента>>Когда медицинское заключение будет готово, оно будет предоставлено адвокатам, сказала, в свою очередь, директор центра "Эмпатия".В настоящее время Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу его этапировали с 12 мая из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва хачапуридзе, тбилиси
Глава Минюста: спекуляции на тему здоровья Саакашвили неэтичны
17:45 08.11.2022 (обновлено: 17:53 08.11.2022)
Когда медицинское заключение будет готово, оно будет предоставлено адвокатам, сказала директор центра "Эмпатия"
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Вопрос целесообразности отбывания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили тюремного наказания установит суд после того, как будет представлено медицинское заключение, заявил министр юстиции Рати Брегадзе журналистам.
О том, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, во вторник заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, уже месяцы не удаются правильное диагностирование и лечение-реабилитация экс-президента.
"Любые спекуляции о состоянии здоровья, мягко говоря, неэтичны. Как вы знаете, заключение центра "Эмпатия" пока никто не видел. Такого заключения просто не существует в природе", - заявил Брегадзе.
По его словам, после того, как это заключение появится, стороны могут обратиться в суд, чтобы выяснить, является ли состояние здоровья Саакашвили настолько тяжелым, что не соответствует целям отбывания наказания.
"Это должен рассмотреть суд, а не министр юстиции", - заключил Брегадзе.
Ранее адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе сообщил журналистам, что у Саакашвили, предположительно, деменция, туберкулез и еще 34 заболевания. При этом он добавил, что окончательный диагноз пока не установлен. Саакашвили уже осмотрели несколько иностранных экспертов, которые были приглашены по инициативе адвокатов.
Когда медицинское заключение будет готово, оно будет предоставлено адвокатам, сказала, в свою очередь, директор центра "Эмпатия".
В настоящее время Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу его этапировали с 12 мая из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.