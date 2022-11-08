https://sputnik-georgia.ru/20221108/glava-minyusta-v-gruzii-net-politzaklyuchennykh-272031871.html

Глава Минюста: в Грузии нет политзаключенных

Глава Минюста: в Грузии нет политзаключенных

Судебная власть в Грузии независима и ни у кого нет права сомневаться в этой системе, заявил министр 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T19:50+0400

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саломе зурабишвили

ника гварамия

европарламент

европейский суд по правам человека

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ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. В Грузии нет политических заключенных, есть не доверяющие решениям системы правосудия, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.Депутаты Европарламента в понедельник попросили президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия, назвав его политзаключенным.По его словам, обвиняемый всегда может обжаловать свой приговор, а после завершения внутригосударственных рычагов правосудия доказать свою невиновность в Европейском суде по правам человека.При этом министр отметил, что для него заявление европарламентариев необоснованные."Европарламентарий – политик, и когда политик оценивает решение суда, у него должно быть достаточно оснований для этого", - сказал Брегадзе.Европарламентарии призвали президента Грузии помиловать Гварамия >>Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари.По мнению 12 европарламентариев подписавших прошение решение суда повышает недоверие к судебной системе Грузии, а также необходимость повышения судебной независимости и беспристрастности. Это также оказывает негативное влияние на свободу СМИ и еще больше усугубляет поляризацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, рати брегадзе, саломе зурабишвили , ника гварамия, европарламент, европейский суд по правам человека