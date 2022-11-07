https://sputnik-georgia.ru/20221107/evroparlamentarii-prizvali-prezidenta-gruzii-pomilovat-gvaramiya-272003128.html
Европарламентарии призвали президента Грузии помиловать Гварамия
Европарламентарии призвали президента Грузии помиловать Гварамия
Факт существования политзаключенных несовместим со статусом страны-кандидата в ЕС, говорится в письме евородепутатов 07.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-07T20:38+0400
2022-11-07T20:38+0400
2022-11-07T21:24+0400
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новости
политика
ника гварамия
саломе зурабишвили
европарламент
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Двенадцать депутатов Европарламента обратились с письмом к президенту Грузии Саломе Зурабишвили рассмотреть возможность использования полномочий для помилования генерального директора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари."Призываем вас рассмотреть возможность использования права помилования для освобождения г-на Гварамия из тюрьмы. Мы искренне надеемся, что вы проявите лидерство в приближении Грузии к ее стратегической цели интеграции в ЕС", – говорится в письме депутатов, опубликованном вице-председателем "Европейской народной партии" Расой Юкнявичене на своей странице в Twitter.Юкнявичене одна из 12 депутатов, которые подписали письмо президенту Грузии.Политики отмечают, что несмотря на то, что приговор был широко воспринят в Грузии как подавление голосов, критикующих действующую власть, 2 ноября Тбилисский апелляционный суд оставил приговор в силе."Это дело подчеркивает недоверие к судебной системе Грузии, а также необходимость повышения судебной независимости и беспристрастности. Это также оказывает негативное влияние на свободу СМИ и еще больше усугубляет поляризацию", – говорится в обращении.Глава "Грузинской мечты" резко ответил на заявление посольства США >>Депутаты напомнили, что Грузия уже много лет находится на пути к европейской интеграции. По их словам, этот путь непрост, но его твердо поддерживает подавляющее большинство населения страны.Депутаты отметили, что перспектива получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС недавно была открыта по рекомендации Еврокомиссии и решению Совета Европы, и страна не должна упускать эту возможность и должна приложить все усилия, чтобы приблизиться к цели.Оппозиция спекулирует делом Гварамия – Кобахидзе>>"Факт существования политзаключенных несовместим со статусом страны-кандидата в ЕС", – отметили евродепутаты.Ранее, 3 ноября, оппозиционные депутаты обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с официальным прошением "помиловать Нику Гварамия для обеспечения европейского будущего и способствования политической деполяризации в стране".Письмо подписали 15 депутатов от разных оппозиционных партий Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ника гварамия, саломе зурабишвили , европарламент
грузия, новости, политика, ника гварамия, саломе зурабишвили , европарламент
Европарламентарии призвали президента Грузии помиловать Гварамия
20:38 07.11.2022 (обновлено: 21:24 07.11.2022)
Факт существования политзаключенных несовместим со статусом страны-кандидата в ЕС, говорится в письме евородепутатов
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Двенадцать депутатов Европарламента обратились с письмом к президенту Грузии Саломе Зурабишвили рассмотреть возможность использования полномочий для помилования генерального директора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари.
"Призываем вас рассмотреть возможность использования права помилования для освобождения г-на Гварамия из тюрьмы. Мы искренне надеемся, что вы проявите лидерство в приближении Грузии к ее стратегической цели интеграции в ЕС", – говорится в письме депутатов, опубликованном вице-председателем "Европейской народной партии" Расой Юкнявичене на своей странице в Twitter.
Юкнявичене одна из 12 депутатов, которые подписали письмо президенту Грузии.
"Европарламент осудил заключение директора телекомпании "Мтавари" Ники Гварамия по сомнительным обвинениям в отмывании денег, взяточничестве и подделке документов, относящихся к периоду его нахождения на посту директора "Рустави 2", – говорится в письме.
Политики отмечают, что несмотря на то, что приговор был широко воспринят в Грузии как подавление голосов, критикующих действующую власть, 2 ноября Тбилисский апелляционный суд оставил приговор в силе.
"Это дело подчеркивает недоверие к судебной системе Грузии, а также необходимость повышения судебной независимости и беспристрастности. Это также оказывает негативное влияние на свободу СМИ и еще больше усугубляет поляризацию", – говорится в обращении.
Депутаты напомнили, что Грузия уже много лет находится на пути к европейской интеграции. По их словам, этот путь непрост, но его твердо поддерживает подавляющее большинство населения страны.
Депутаты отметили, что перспектива получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС недавно была открыта по рекомендации Еврокомиссии и решению Совета Европы, и страна не должна упускать эту возможность и должна приложить все усилия, чтобы приблизиться к цели.
"Факт существования политзаключенных несовместим со статусом страны-кандидата в ЕС", – отметили евродепутаты.
Ранее, 3 ноября, оппозиционные депутаты обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с официальным прошением "помиловать Нику Гварамия для обеспечения европейского будущего и способствования политической деполяризации в стране".
Письмо подписали 15 депутатов от разных оппозиционных партий Грузии.