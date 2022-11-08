https://sputnik-georgia.ru/20221108/gruzinskie-basketbolisty-gotovyatsya-k-otborochnym-matcham-chempionata-mira-2023-272034510.html

Грузинские баскетболисты готовятся к отборочным матчам чемпионата мира 2023

Грузинские баскетболисты готовятся к отборочным матчам чемпионата мира 2023

Грузинские баскетболисты накануне вылетели в Исландию, но прибудут в Рейкьявик с опозданием на сутки 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T22:10+0400

2022-11-08T22:10+0400

2022-11-08T22:10+0400

спорт

грузия

новости

торнике шенгелия

исландия

баскетбол

новости грузинского баскетбола

чемпионат мира по баскетболу

сборная грузии по баскетболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/08/270227320_308:621:2844:2048_1920x0_80_0_0_08b36b4f5e96b5b47e252475e7467687.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу сыграет два матча отборочного этапа чемпионата мира 2023 среди европейских команд 11 и 14 ноября - первая встреча пройдет в Исландии, а вторая – в Тбилиси, против команды Италии.Главный тренер сборной Илиас Зурос вызвал на игру с Исландией Георгия Цинцадзе, Рати Андроникашвили, Гиви Бакрадзе, Дуду Санадзе, Каху Джинчарадзе, Мераба Боколишвили, Михаила Беришвили, Илью Лондаридзе, Беку Бекаури.Что касается капитана команды Торнике Шенгелия, то он присоединится с команде за день до игры, после матча "Виртуса" против "Милана".Капитан сборной Грузии по баскетболу восстановился после травмы >>Грузинские баскетболисты накануне вылетели в Исландию, но прибудут в Рейкьявик с опозданием на сутки. Самолет, который вылетел из Германии и должен был доставить грузинских игроков в Исландию, вскоре после взлета повернул назад. Из-за технических неполадок самолет вернулся в аэропорт Мюнхена.После ноябрьских матчей грузинские баскетболисты сыграют с Нидерландами 23 февраля и ответный матч с Исландией 26 февраля.Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

исландия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, исландия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу