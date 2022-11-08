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Грузинские баскетболисты готовятся к отборочным матчам чемпионата мира 2023
Грузинские баскетболисты готовятся к отборочным матчам чемпионата мира 2023
Грузинские баскетболисты накануне вылетели в Исландию, но прибудут в Рейкьявик с опозданием на сутки 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T22:10+0400
2022-11-08T22:10+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу сыграет два матча отборочного этапа чемпионата мира 2023 среди европейских команд 11 и 14 ноября - первая встреча пройдет в Исландии, а вторая – в Тбилиси, против команды Италии.Главный тренер сборной Илиас Зурос вызвал на игру с Исландией Георгия Цинцадзе, Рати Андроникашвили, Гиви Бакрадзе, Дуду Санадзе, Каху Джинчарадзе, Мераба Боколишвили, Михаила Беришвили, Илью Лондаридзе, Беку Бекаури.Что касается капитана команды Торнике Шенгелия, то он присоединится с команде за день до игры, после матча "Виртуса" против "Милана".Капитан сборной Грузии по баскетболу восстановился после травмы >>Грузинские баскетболисты накануне вылетели в Исландию, но прибудут в Рейкьявик с опозданием на сутки. Самолет, который вылетел из Германии и должен был доставить грузинских игроков в Исландию, вскоре после взлета повернул назад. Из-за технических неполадок самолет вернулся в аэропорт Мюнхена.После ноябрьских матчей грузинские баскетболисты сыграют с Нидерландами 23 февраля и ответный матч с Исландией 26 февраля.Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, исландия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, исландия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
Грузинские баскетболисты готовятся к отборочным матчам чемпионата мира 2023
Грузинские баскетболисты накануне вылетели в Исландию, но прибудут в Рейкьявик с опозданием на сутки
ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу сыграет два матча отборочного этапа чемпионата мира 2023 среди европейских команд 11 и 14 ноября - первая встреча пройдет в Исландии, а вторая – в Тбилиси, против команды Италии.
Главный тренер сборной Илиас Зурос вызвал на игру с Исландией Георгия Цинцадзе, Рати Андроникашвили, Гиви Бакрадзе, Дуду Санадзе, Каху Джинчарадзе, Мераба Боколишвили, Михаила Беришвили, Илью Лондаридзе, Беку Бекаури.
Что касается капитана команды Торнике Шенгелия, то он присоединится с команде за день до игры, после матча "Виртуса" против "Милана".
Грузинские баскетболисты накануне вылетели в Исландию, но прибудут в Рейкьявик с опозданием на сутки. Самолет, который вылетел из Германии и должен был доставить грузинских игроков в Исландию, вскоре после взлета повернул назад. Из-за технических неполадок самолет вернулся в аэропорт Мюнхена.
После ноябрьских матчей грузинские баскетболисты сыграют с Нидерландами 23 февраля и ответный матч с Исландией 26 февраля.
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.