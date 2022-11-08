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Грузия и Япония договорились о защите инвестиций
Грузия и Япония договорились о защите инвестиций
На заседании группы дружбы стороны обсудили политическое сотрудничество в связи с вызовами безопасности 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T22:32+0400
2022-11-08T22:32+0400
2022-11-08T22:35+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Грузия и Япония заключили соглашение о защите инвестиций и договорили о новом кредитном механизме, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашили в Токио журналистам.В рамках рабочего визита Папуашвили провел встречи в парламенте Японии, также принял участие в заседании группы дружбы парламентов Грузии и Японии.По его словам, на заседании группы дружбы стороны обсудили политическое сотрудничество в связи с вызовами безопасности, которые существуют в регионе.Также на встрече обсуждалась новая перспективная роль Грузии.Грузия и Япония будут развивать торговые связи >>"Мы говорили о важности поддержания мира в коридоре между Европой и Азией, где находится Грузия, чтобы Европа могла быть обеспечена альтернативными путями из азиатских стран в плане поставок энергоресурсов и других ресурсов", - сказал Папуашвили.После Японии Папуашвили отправится в Корею, где проведет встречу со спикером Национальной ассамблеи Кимом Чжин Пхё.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, япония, инвестиции, шалва папуашвили
грузия, новости, экономика, япония, инвестиции, шалва папуашвили
Грузия и Япония договорились о защите инвестиций
22:32 08.11.2022 (обновлено: 22:35 08.11.2022)
На заседании группы дружбы стороны обсудили политическое сотрудничество в связи с вызовами безопасности
ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Грузия и Япония заключили соглашение о защите инвестиций и договорили о новом кредитном механизме, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашили в Токио журналистам.
В рамках рабочего визита Папуашвили провел встречи в парламенте Японии, также принял участие в заседании группы дружбы парламентов Грузии и Японии.
"Между странами заключено соглашение о защите инвестиций и соглашение о совместном кредитном механизме, которое поощрит японские инвестиции в Грузию. У нас уже есть крупные инвесторы, и важно углублять эти отношения", - сказал Папуашвили.
По его словам, на заседании группы дружбы стороны обсудили политическое сотрудничество в связи с вызовами безопасности, которые существуют в регионе.
Также на встрече обсуждалась новая перспективная роль Грузии.
"Мы говорили о важности поддержания мира в коридоре между Европой и Азией, где находится Грузия, чтобы Европа могла быть обеспечена альтернативными путями из азиатских стран в плане поставок энергоресурсов и других ресурсов", - сказал Папуашвили.
После Японии Папуашвили отправится в Корею, где проведет встречу со спикером Национальной ассамблеи Кимом Чжин Пхё.