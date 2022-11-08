https://sputnik-georgia.ru/20221108/lishenie-polnomochiy-zakonno-konstitutsionnyy-sud-gruzii-otvetil-lideru-leyboristov-272032684.html

Лишение полномочий законно: Конституционный суд Грузии ответил лидеру лейбористов

Лишение полномочий законно: Конституционный суд Грузии ответил лидеру лейбористов

Бойкот всей работы парламента вредит идее плюралистичного парламента и циркуляции в парламентской жизни разных мнений, говорится в решении суда 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T20:35+0400

2022-11-08T20:35+0400

2022-11-08T20:35+0400

грузия

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шалва нателашвили

лейбористская партия

конституционный суд грузии

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ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Конституционный суд Грузии не удовлетворил иск лидера "Лейбористской партии" Шалвы Нателашвили, который требовал признать лишение его полномочий депутата неконституционным.Парламент Грузии 15 февраля 2022 года лишил Нателашвили депутатского мандата из-за необоснованного пропуска заседаний парламента. Депутат появился в парламенте первый за пять дней до лишения полномочий и год и месяц после начала работы парламента десятого созыва. Нателашвили объяснял отказ работы в парламенте бойкотом.Кроме того, суд определил понятие "бойкота" и отметил его допустимость.По оценке суда, в демократическом государстве парламентский бойкот в ряде случаев представляет собой допустимый механизм политической борьбы во благо общества, который используют политические акторы как стратегический или тактический шаг для придания остроты и резонанса ряду вопросов, однако он не подразумевает права членов парламента не принимать участия ни в одном заседании в течение всего срока на основании бойкота.По мнению суда, бойкот всей работы парламента вредит идеи плюралистичного парламента и циркуляции в парламентской жизни разных мнений, а также принятию решений при различных и противоположных позициях.Лидер лейбористов Грузии призывает оппозицию покинуть парламент >>Также суд отмечает, что Нателашвили не прошел все процедуры для объявления политического бойкота, таким образом пропуски им заседаний парламента были по неуважительной причине.Согласно Регламенту Парламента, срок полномочий депутата прекращается досрочно, если он по неуважительным причинам не присутствует более чем на половине заседаний в течение одной сессии. Однако в том же положении говорится, что бойкот будет считаться уважительной причиной, если депутат официально уведомит об этом законодательный орган.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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